7 лучших ролей Джейкоба Элорди

Высокий красавец Джейкоб Элорди родился и вырос в Брисбене, Австралия, и с малых лет знал, что хочет стать актером. В 12 лет он начал играть в школьных спектаклях, а к 17 годам получил первую эпизодическую роль в фильме «Пираты Карибского моря: Мертвецы не рассказывают сказки» (2017). В следующем году он снялся в «Качающемся сафари» и «Будке поцелуев» от Netflix, которые в одно мгновение принесли ему славу и открыли перед ним множество дверей для участия в других работах, включая знаменитый сериал от HBO Сэма Левинсона «Эйфория».

Пожалуй, самая известная роль Элорди — эгоистичный и социопатичный подросток Нейт Джейкобс. Сериал, в котором участвуют такие звезды, как Зендая, Сидни Суини, Хантер Шафер и другие, рассказывает о группе подростков-старшеклассников, жизнь которых осложняется проблемами со здоровьем, сверстниками, законом и не только.

Актер пополняет свое резюме фильмами, которые, как полагают кинокритики, станут культовыми. Только в 2023 году в прокат вышло три картины с участием Элодри: «Солтберн», «Присцилла» и «Сладкий восток».

«Солтберн» — вторая полнометражная работа британки Эмиральд Феннел, в основе которой лежит история взаимоотношений между одержимым персонажем Барри Кеогана, Оливером Куиком, и харизматичным, богатым и популярным персонажем Элорди, Феликсом Кэттоном. Растроганный рассказами о неудачной жизненной ситуации своего одноклассника Оливера, Феликс приглашает его в свое родовое поместье. Вскоре семью Феликса охватывает череда ужасающих событий. Фильм породил новый тренд в социальных сетях под названием Saltburn Dance. Пользователи пытаются повторить финальную сцену из фильма с танцем под песню Софи Эллис-Бекстор It's murder on the dancefloor.