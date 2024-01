7 лучших ролей Джейкоба Элорди

«Солтберн» — вторая полнометражная работа британки Эмиральд Феннел, в основе которой лежит история взаимоотношений между одержимым персонажем Барри Кеогана, Оливером Куиком, и харизматичным, богатым и популярным персонажем Элорди, Феликсом Кэттоном. Растроганный рассказами о неудачной жизненной ситуации своего одноклассника Оливера, Феликс приглашает его в свое родовое поместье. Вскоре семью Феликса охватывает череда ужасающих событий. Фильм породил новый тренд в социальных сетях под названием Saltburn Dance. Пользователи пытаются повторить финальную сцену из фильма с танцем под песню Софи Эллис-Бекстор It's murder on the dancefloor.