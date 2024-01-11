60-летняя актриса попала на обложку Cosmopolitan в прозрачном наряде

Американская телеведущая и актриса Лиза Ринна появилась на обложке журнала Cosmopolitan в откровенном наряде. Соответствующие снимки публикует Page Six.

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60-летняя знаменитость позировала перед фотографом в комбинезоне с блестящими стразами, прозрачная ткань которого демонстрировала ее обнаженную грудь. При этом на веки телезвезды нанесли макияж в стиле smoky eyes, а на губы помаду в нюдовом оттенке. От аксессуаров Ринна отказалась.

В то же время на других кадрах манекенщицу засняли топлес, а оголенный бюст она прикрывала полупрозрачной тканью молочного цвета. Среди прочего ее запечатлели в облегающем белом платье с лифом в виде конусов.