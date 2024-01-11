Актрису Милли Олкок рассматривают на главную роль в фильме о Супергерл

По данным СМИ, на ведущую роль претендуют сразу три артистки: Олкок, Мэг Доннелли и Эмилия Джонс. Издание сообщает, что шоураннеры сначала проведут кастинг, прежде чем окончательно утвердить одну из актрис на роль Супергерл. Deadline предполагает, что пробы пройдут в течение месяца. При этом отмечается, что глава DC Studios Джеймс Ганн принимает участие в отборе актрис, так как Супергерл наверняка получит камео в других проектах студии. Поиски режиссера для «Супергерл» продолжаются.