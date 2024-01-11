Не стало народного артиста СССР Юрия Соломина
Юрий Соломин скончался на 89-м году жизни. Накануне он был выписан из больницы, где находился после инсульта.
Информацию о смерти актера РИА Новости подтвердили в Малом театре, художественным руководителем которого Юрий Соломин являлся с 1988 года.
Соломин сыграл множество ролей в театре и кино. В кино самые запоминающиеся роли Соломина - в фильмах "Адъютант его превосходительства", "Инспектор уголовного розыска", "Хождение по мукам", "Обыкновенное чудо", "ТАСС уполномочен заявить".
Но главным фильмом в своей жизни в интервью "Родине" Юрий Мефодьевич называл "Дерсу Узала", который сняли Владимир Васильев и Акира Куросава, а Соломин сыграл роль Владимира Арсеньева.
- Конечно, с "Дерсу" все сошлось - работа с легендарным Куросавой, возможность сыграть Арсеньева, прикоснуться к такой глыбе. От капитана Кольцова из "Адъютанта его превосходительства" мне тоже никуда не деться. В сериале "ТАСС уполномочен заявить" меня повысили до полковника КГБ. В "Инспекторе уголовного розыска" был майором милиции, в фильме "Родина ждет" - генерал-лейтенантом, начальником управления Службы внешней разведки России. Играл и прокуроров, и царей, и вице-канцлеров Российской империи, и следователей, и отставных адмиралов, - говорил Соломин.
Полностью одно из последних больших интервью Юрия Мефодьевича читайте здесь.