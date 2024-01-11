Не стало народного артиста СССР Юрия Соломина

- Конечно, с "Дерсу" все сошлось - работа с легендарным Куросавой, возможность сыграть Арсеньева, прикоснуться к такой глыбе. От капитана Кольцова из "Адъютанта его превосходительства" мне тоже никуда не деться. В сериале "ТАСС уполномочен заявить" меня повысили до полковника КГБ. В "Инспекторе уголовного розыска" был майором милиции, в фильме "Родина ждет" - генерал-лейтенантом, начальником управления Службы внешней разведки России. Играл и прокуроров, и царей, и вице-канцлеров Российской империи, и следователей, и отставных адмиралов, - говорил Соломин.