$88.78-0.6197.54-0.33
Войти в почту

Хелен Миррен нарушила одно из главных правил красоты ради премии «Золотой глобус – 2024»

В этом году английская актриса Хелен Миррен начала тесно сотрудничать с итальянским домом моды Dolce&Gabbana.

Хелен Миррен нарушила одно из главных правил красоты ради премии «Золотой глобус»
© Mainstyles.ru

Вместе со своим стилистом Рэйчел Фанкони Хелен не раз выбирала на ковровые дорожки наряды от этого бренда, вот и премия «Золотой глобус-2024» не стала исключением. Однако на этот раз Миррен выбрала не только яркий образ, но и причёску, которая нарушила главное её личное бьюти-правило для данного мероприятия.

Звездная стилистка раскрыла способы выбрать идеальное свадебное платье

Для Хелен премия «Золотой глобус» стала своего рода актёрской Олимпиадой, ведь актриса является обладательницей уже трёх наград. На последней церемонии Миррен появилась в запоминающемся образе примадонны — платье в пол на бретелях нежно-сиреневого цвета, которое она дополнила эффектной мантией-накидкой. Образ актрисы полностью соответствовал дресс-коду мероприятия, которое транслирует гламур, элегантность и женственность.

Однако Хелен не могла отказать себе в маленькой слабости — сдержанной причёске, которая выгодно дополняла образ. Ранее актриса выбирала более дерзкие варианты для того, чтобы подчеркнуть свои волосы и неповторимый стиль. Это были волосы цвета индиго и многие другие необычные вариации, но на этот раз она всё-таки решила отдать предпочтение аккуратному пучку.

«Существует негласное правило для женщин старшего возраста, согласно которому у тебя не должно быть длинных волос. Или, если у вас действительно длинные волосы, вы должны собрать их в аккуратный пучок. Я не думаю, что для Хелен есть какие-то правила, к счастью, их становится всё меньше и меньше. Я выросла в мире, где действовали всевозможные правила для женщин, а затем увидела, как появляются такие люди, как Мадонна, которая нарушает всё. Она была женщиной, которая пришлась мне по душе», — объяснила стилист Рэйчел Фанкони.

Ранее «Рамблер» писал о том, какой тренд запустили знаменитости.

Актеры
Хелен Миррен