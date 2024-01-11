Хелен Миррен нарушила одно из главных правил красоты ради премии «Золотой глобус – 2024»
В этом году английская актриса Хелен Миррен начала тесно сотрудничать с итальянским домом моды Dolce&Gabbana.
Вместе со своим стилистом Рэйчел Фанкони Хелен не раз выбирала на ковровые дорожки наряды от этого бренда, вот и премия «Золотой глобус-2024» не стала исключением. Однако на этот раз Миррен выбрала не только яркий образ, но и причёску, которая нарушила главное её личное бьюти-правило для данного мероприятия.
Для Хелен премия «Золотой глобус» стала своего рода актёрской Олимпиадой, ведь актриса является обладательницей уже трёх наград. На последней церемонии Миррен появилась в запоминающемся образе примадонны — платье в пол на бретелях нежно-сиреневого цвета, которое она дополнила эффектной мантией-накидкой. Образ актрисы полностью соответствовал дресс-коду мероприятия, которое транслирует гламур, элегантность и женственность.
Однако Хелен не могла отказать себе в маленькой слабости — сдержанной причёске, которая выгодно дополняла образ. Ранее актриса выбирала более дерзкие варианты для того, чтобы подчеркнуть свои волосы и неповторимый стиль. Это были волосы цвета индиго и многие другие необычные вариации, но на этот раз она всё-таки решила отдать предпочтение аккуратному пучку.
«Существует негласное правило для женщин старшего возраста, согласно которому у тебя не должно быть длинных волос. Или, если у вас действительно длинные волосы, вы должны собрать их в аккуратный пучок. Я не думаю, что для Хелен есть какие-то правила, к счастью, их становится всё меньше и меньше. Я выросла в мире, где действовали всевозможные правила для женщин, а затем увидела, как появляются такие люди, как Мадонна, которая нарушает всё. Она была женщиной, которая пришлась мне по душе», — объяснила стилист Рэйчел Фанкони.
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