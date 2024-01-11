Хелен Миррен нарушила одно из главных правил красоты ради премии «Золотой глобус»

«Существует негласное правило для женщин старшего возраста, согласно которому у тебя не должно быть длинных волос. Или, если у вас действительно длинные волосы, вы должны собрать их в аккуратный пучок. Я не думаю, что для Хелен есть какие-то правила, к счастью, их становится всё меньше и меньше. Я выросла в мире, где действовали всевозможные правила для женщин, а затем увидела, как появляются такие люди, как Мадонна, которая нарушает всё. Она была женщиной, которая пришлась мне по душе», — объяснила стилист Рэйчел Фанкони.