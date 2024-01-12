Ушла из жизни снявшаяся в 100 фильмах французская актриса Лоранс Бади
11 января не стало Лоранс Бади, французской актрисы кино, театра, ТВ и комика, артистки дубляжа.
За карьеру, которая стартовала в начале 1950-х, Бади снялась в более чем ста картинах. Ее работы были хорошо известны и нашему зрителю.
В списке - "Запрещенные игры" (дебют на большом экране), "Любовь женщины", "Порочные", "Жажда жизни" с Кирком Дугласом, "Через Париж" с Габеном, "Женитьба Фигаро" 1961-го, линейка про Мегрэ, "Алло, полиция", "Мой американский дядюшка" с Депардье, "Дед Мороз и сын" с Жирардо, вторые "Пришельцы" с Рено.
О кончине Бади в возрасте 95 лет сообщает BFMTV со ссылкой на представителя артистки.
Лоранс Долорес Бади-Лопес родилась в 1928 году недалеко от Парижа. Склонность к комическим ролям проявилась в ней еще на заре карьеры - благодаря вовремя замеченной режиссерами искренности и милой непосредственности.
Ее полный список работ, включая сериалы и телешоу, приближался к 150 пунктам. На сцене, дебютировав там в 19 лет, отметилась чеховским и шекспировским репертуаром.