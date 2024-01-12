Ушла из жизни снявшаяся в 100 фильмах французская актриса Лоранс Бади

11 января не стало Лоранс Бади, французской актрисы кино, театра, ТВ и комика, артистки дубляжа.

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За карьеру, которая стартовала в начале 1950-х, Бади снялась в более чем ста картинах. Ее работы были хорошо известны и нашему зрителю.

В списке - "Запрещенные игры" (дебют на большом экране), "Любовь женщины", "Порочные", "Жажда жизни" с Кирком Дугласом, "Через Париж" с Габеном, "Женитьба Фигаро" 1961-го, линейка про Мегрэ, "Алло, полиция", "Мой американский дядюшка" с Депардье, "Дед Мороз и сын" с Жирардо, вторые "Пришельцы" с Рено.

О кончине Бади в возрасте 95 лет сообщает BFMTV со ссылкой на представителя артистки.

Лоранс Долорес Бади-Лопес родилась в 1928 году недалеко от Парижа. Склонность к комическим ролям проявилась в ней еще на заре карьеры - благодаря вовремя замеченной режиссерами искренности и милой непосредственности.