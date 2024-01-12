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Джулия Робертс рассказала о трудностях съемок фильма «Ноттинг Хилл»

По словам Джулии, она была готова отказаться от роли. Робертс не понимала, как раскрыть Анну и что ей нужно показать зрителям.

Джулия Робертс рассказала о трудностях съемок фильма «Ноттинг Хилл»
© Кадр из фильма

«Я почти не вжилась в роль, потому что мне казалось это таким неловким, я даже не знала, как играть этого человека», - рассказала Джулия в новом интервью Vogue.

После съемок Джулия осознала, что роль в «Ноттинг Хилл» стала для нее самой тяжелой и сложной. Робертс было «неудобно» исполнять роль Анны.

Недавно актриса Николь Кидман рассказала, что мечтала исполнить роль Анны, но не прошла отбор.

«Я действительно хотела роль, которую Джулия Робертс сыграла в «Ноттинг Хилле», - призналась артистка в одном из интервью.

Актеры
Ноттинг Хилл
Липа Дуа
Линдси Лохан
Джулия Робертс
Николь Кидман