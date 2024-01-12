Сериал «Слово пацана» до сих пор обсуждается зрителями по всему миру. Одной из самых запоминающихся сцен стал поцелуй Айгуль с Маратом. Известно, что для актрисы Анны Пересильд это был первый поцелуй в ее жизни. 14-летняя девушка призналась, что заметно нервничала перед сценой, но Рузиль Минекаев и режиссер сделали все, чтобы Анна смогла расслабиться.

Пикантности этой истории придает тот факт, что у Рузиля есть жена. Как же отреагировала она на то, что ее муж целуется с другой? Азиза скрывать не стала, что ей было неприятно. Однако девушка понимает, что это работа.

«Конфликтов не возникает, потому что я адекватная и понимаю, что это профессия. Ну и самое главное — я абсолютно и полностью доверяю ему», — сказала она.