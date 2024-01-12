Такшина рассказала о своей роли в продолжении «Не родись красивой»

«Если сценаристы кого-то не пропишут, будет очень грустно. Для меня во всяком случае. Вообще, все это очень волнительно, и главное — не ударить в грязь лицом. Ведь к этому нельзя отнестись равнодушно. Это уже что-то родное и то, что у нас уже в крови», — заявила Такшина.