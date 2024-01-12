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Никита Кологривый: биография и личная жизнь Кощея из сериала «Слово пацана. Кровь на асфальте»

Никита Сергеевич Кологривый — российский актер театра и кино, наиболее известный по ролям в сериалах «Два холма», «Черная весна» и фильме «По щучьему велению». Новый виток популярности Кологривому принесла роль Кощея в сериале Жоры Крыжовникова «Слово пацана. Кровь на асфальте» — вышедший в ноябре 2023 года проект сразу же стал народным хитом. «Лента.ру» рассказывает, что известно о детстве и личной жизни Никиты Кологривого, его отношении к актерам без профессионального образования и громких интервью последних лет.

Никита Кологривый: биография и личная жизнь Кощея из сериала «Слово пацана. Кровь на асфальте»
© Lenta.ru

Детство и юность

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Никита Кологривый родился 16 октября 1994 года в Новосибирске. Его отец — ветеран Афганской войны, который позже работал строителем, мать — домохозяйка. Будущий актер провел детство в Новосибирске, однако после развода родителей Киевом. Там он пошел в школу, где проучился до седьмого класса — после этого юноша вернулся в родной город и продолжил свое обучение.

В подростковые годы Кологривый еще не задумывался об актерской карьере. «Вообще, я занимался разными видами спорта: и карате, и греко-римской борьбой, и айкидо. Я рос разгильдяем и хулиганом, и отец принял решение отдать меня на бокс», — рассказывает актер. Именно боксом Кологривый занимался активнее всего, а после окончания школы он даже хотел поступать на тренера в педагогический институт в Новосибирске.

Бокс до сих пор со мной, я стараюсь поддерживать форму. Спорт — это дисциплина прежде всего, закалка.

У Никиты Кологривого есть младшие брат и сестра — сейчас мать с сестрой живут в Швейцарии, а отец с братом в Сибири.

Начало актерской карьеры

Связать свою жизнь с актерской профессией Кологривому посоветовал его дед — по словам артиста, именно он разглядел в юноше потенциал. Никита Кологривый поступил в Новосибирский театральный институт, однако уже зимой юношу отчислили за хулиганство.

Он признается:

«Сначала не понимал, что это за вуз, что это за секта. На первом курсе зимой меня отчислили, я полгода раздумывал и потом попросил у ректора и мастера взять меня обратно на испытательный срок, потому что осознал, что это мой путь и я буду этим заниматься».

Никита Кологривый восстановился и окончил второй курс экстерном, после чего поехал продолжать обучение в Москве. Молодой актер поступил в ГИТИС на курс театральных режиссеров Сергея Голомазова и Павла Хомского — в 2018 году он окончил вуз с красным дипломом.

Потом случился ГИТИС — какое же прекрасное время! Закончил его с отличием, на третьем курсе пошел работать в Театр на Малой Бронной. Параллельно с этим начал сниматься.

В 2015 году состоялся дебют Никиты Кологривого на театральной сцене — он исполнил роль Бена Ганна и Дика Джонсона в спектакле «Остров сокровищ» Московского Губернского театра. Позже, на съемках фильма «Бендер», Кологривый познакомился с художественным руководителем театра Сергеем Безруковым, после чего стал полноценным участником труппы.

«Была протекция в том, что он меня взял в свой театр. Это большой подарок для студента, поскольку мы все туда, в какой-нибудь хороший театр, стремимся. Но мне все же пришлось пройти кастинг — и не у него лично, а у всего худсовета», — рассказывает артист.

При этом Кологривый не собирается фокусироваться на театральной карьере. По словам актера, ему не нравится театральный пафос и культ личности.

Любому худруку со мной будет тяжело. Я сам мужчина и лидер, а мне придется отпрашиваться на съемки — нет, это не для меня. Другого лидера в своей жизни, кто будет мною командовать или что-то разрешать или запрещать, я не потерплю, даже если это худрук.

Работа в кино

Впервые актер появился на экране в 2016 году — он исполнил роль качка Вовы в телесериале «Адвокат. Продолжение». Дебют Никиты Кологривого в большом кино состоялся спустя год — актер сыграл роль надзирателя по прозвищу Жлоб в драме «Жги!» Кирилла Плетнева. После этого Кологривый появился еще в ряде громких проектов: сериалах «Пищеблок», «Два холма», «Проект "Анна Николаевна"», «Игра на выживание», «Чикатило», «Волшебный участок» и «Шерлок в России» с Максимом Матвеевым.

К началу 2024 года на счету Никиты Кологривого более 60 проектов, среди них — роль Психа в фильме «Майор Гром: Чумной доктор», Мишки Япончика в кинотрилогии про Остапа Бендера, Емели в детском фэнтези-фильме «По щучьему велению». Помимо этого, он играл в военной драме Андрея Волгина «Балканский рубеж» и сериале Сарика Андреасяна «Жизнь по вызову».

В 2022 году Никита Кологривый попробовал себя в качестве актера озвучания — его голосом заговорил Петрушка в мультфильме «Кощей. Похититель невест».

По-настоящему всероссийская известность пришла к актеру после того, как он снялся в сериале Жоры Крыжовникова «Слово пацана. Кровь на асфальте». Его персонаж — лидер одной из бандитских группировок по прозвищу Кощей.

Кологривый рассказал, что ему было легко играть отрицательного персонажа, а вот вжиться в роль — достаточно сложно.

«Мне было не очень комфортно, роль тяжелая и неприятная. Человек транслирует агрессию, тяжелые мысли. Мне приходилось воскрешать в памяти встречи с такими неприятными людьми как Кощей», — объяснил он.

Сам Кологривый признается, что в кино ему чаще всего достаются роли именно отрицательных персонажей. При этом артист убежден, что даже в положительных героях можно найти неприятные стороны. Он называет персонажей-антагонистов привлекательными, а работу в «Слове пацана» — легкой.

«Я и так этот Кощей. Что мне там играть?» — заявляет актер.

Я, скорее, антагонист поколения, потому что играю в основном отрицательных героев в молодежных фильмах.

В 2023 году 29-летний Никита Кологривый впервые стал креативным продюсером — он работал над сериалом «Макс и Гусь», в котором, помимо этого, исполнил главную роль.

Интервью Никиты Кологривого

В конце 2023-го и начале 2024 года широкий резонанс в Сети получили интервью Никиты Кологривого, в которых он резко высказался о многих коллегах по цеху.

Так, в Александру Бортич («Холоп», «Полицейский с Рублевки»), которая снимается в фильмах и сериалах с 2014 года, но не имеет при этом профессионального образования. «Меня всегда спрашивают, можно ли без образования. (...) Это то же самое, что выйти замуж за мужчину и не любить его», — утверждает артист. По его мнению, без учебы хорошо исполнить роль невозможно.

Вот ты хочешь главную роль. А ты с ней сопоставим? У тебя есть ресурс ее сыграть? Что ты людям расскажешь? Плохого актера сразу видно — он мелкий и жаждет славы, не понимая, что скоро придет Никита Кологривый и вся его слава улетучится.

Еще один актер, о котором резко Данила Козловский («Экипаж», «Карамора»). На встрече со студентами Школы-студии «Останкино» он раскритиковал игру Козловского в фильме «Духless».

Ну вот «Духless»… Сложно играть? На мужика надень костюм-тройку, посади его в «Роллс-Ройс», скажи ему разговаривать вот таким голосом (переходит на шепот), немножко пафоса добавь. Дать зрителю понять, что все это очень серьезно... А все делается секундно и моментально, я разобью тысячу таких лжеартистов.

Высказывания Кологривого Евгений Баженов) провокатором.

По словам Кологривого, он никогда не готовится к интервью заранее, потому что заготовленные ответы всегда чувствуются и звучат неинтересно. При этом артист не считает, что резкие реплики в адрес коллег могут навредить его карьере.

«Навредить карьере может только глупая голова. Если запариваться на таких вещах, что тут вопрос не так задали, там одели не в то, а здесь дорожку постелили на премьеру бордовую, а не красную, до добра это не доведет», — уверен он.

Личная жизнь

Никита Кологривый женат, но с супругой не живет. С бывшей избранницей, актрисой Александрой Питиримовой, актер познакомился в ГИТИСе — девушка училась на втором курсе у мастера Леонида Хейфеца. В ноябре 2020 года пара сыграла свадьбу, еще через год у Александры и Никиты родилась дочь Есения.

В интервью журналу «Атмосфера» Кологривый признался: «[У нас в семье] домострой, который пытается рушить моя либеральная жена». Тогда он говорил, что каждый день учится быть мужем и отцом, а жена спасает его «от всяческих соблазнов», с которыми связана жизнь артиста.

Домохозяин из меня не очень, руки из одного места растут. Но жена, кстати, многое по дому может сделать — не только лампочку прикрутить и полочку прибить, но и шкаф собрать. Она умница.

В ноябре 2023 года пара объявила о расставании. По словам актера, причиной для разрыва послужил его напряженный рабочий график, который мешает ему проводить время с женой и дочерью.

«Не хватает времени на сон, еду, разговоры по душам и вообще на близкие отношения с кем бы то ни было. В нынешних реалиях со мной сложно было бы находиться любой женщине», — рассказал Кологривый.

Сама Питиримова прокомментировала расставание так:

«Хочу оставить Никитино заявление без комментариев... Как и большинство его слов и действий. Сейчас я счастлива, дочка со мной».

Питиримова и Кологривый еще не развелись официально, однако живут отдельно.

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