Звезды "Слова пацана" были вынуждены покинуть свои театры

"Мы еще на "Слове пацана" измучились. Рузиль туда-сюда гонял, то есть он день в театре в Москве, два - снимается в Ярославле (там проходили съёмки "Слова пацана" - прим. "Кинократии"), и вот туда-сюда. Мы накатались все, поэтому, к сожалению, ребята вынуждены были уйти из театров", - рассказала агент.