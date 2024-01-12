Звезды "Слова пацана" были вынуждены покинуть свои театры
Звёзды прогремевшего в конце прошлого года сериала "Слово пацана" Рузиль Минекаев (Марат) и Слава Копейкин (Турбо) были вынуждены покинуть свои театры из-за чрезмерной занятости в кино.
До "Слова пацана" оба актёра успели мелькнуть в нескольких проектах на экранах, но в после невероятного успеха сериала стали получать множество предложений. Об этом NEWS.ru рассказала агент 24-летнего Минекаева и 25-летнего Копейкина Елена Чигвинцева.
"Мы еще на "Слове пацана" измучились. Рузиль туда-сюда гонял, то есть он день в театре в Москве, два - снимается в Ярославле (там проходили съёмки "Слова пацана" - прим. "Кинократии"), и вот туда-сюда. Мы накатались все, поэтому, к сожалению, ребята вынуждены были уйти из театров", - рассказала агент.
Рузиль ушел из Театра современной пьесы, а Слава покинул РАМТ.
Она подчеркнула, что, несмотря на большой спрос, к выбору ролей молодые актёры подходят "аккуратно".
В 2024 году выйдут сериалы, в которых Минекаев и Копейкин исполнили главный роли: первый - в "Подслушано в Рыбинске", второй - в "На автомате".