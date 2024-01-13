Звезда «Эйфории» может сыграть Часового из Marvel

Инсайдер Даниэль Рихтман сообщил в соцсети X (ранее Twitter), что звезда «Эйфории» Остин Абрамс получил предложение сыграть Часового из Marvel. Сам актёр пока эту информацию официально не подтвердил.

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Напомним, изначально роль Часового должен был исполнить Стивен Ян, знакомый зрителям по сериалу «Ходячие мертвецы». Однако впоследствии он покинул проект, что заставило боссов Marvel искать ему замену.

Ожидается, что впервые Часовой появится в будущем фильме «Громовержцы». Согласно комиксам, он один самых сильных супергероев во вселенной Marvel. Его дебют состоялся в 2000 году в комиксе The Sentry #1.