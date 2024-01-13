Мусагалиев, заячья губа, операции на лице: как живет Денис Дорохов

Актер и юморист Денис Дорохов прославился благодаря юмористической программе «Однажды в России».

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Как живет артист сейчас, в каких проектах он задействован?

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Чем известен Дорохов

Денис Дорохов родился 4 мая 1987 года в городе Невинномысске. Он окончил Международный юридический институт при Министерстве юстиции РФ, после чего некоторое время работал в астраханском отделении «Газпрома».

В 2002 году Дорохов попал в КВН. В 2014 году он начал сниматься в юмористическом шоу «Однажды в России», которое принесло ему популярность.

Также артист появлялся в проектах «Бородач», «Когда Гарри встретил Седжал», «Zомбоящик» и других.

Что известно о состоянии здоровья Дорохова

Денис Дорохов родился с особенностью — у него не срослась верхняя губа. Такой порок называют заячья губа. Из-за этого его дразнили в школе.

«До сих пор реагирую на слова „заяц“ и „урод“. То есть для меня это триггер, потому что заячья губа для меня в детстве было что-то черное, мрачное», — рассказывал юморист в интервью Ивану Абрамову.

Артисту пришлось сделать несколько пластических операций, но они не принесли результата.

«Мне казалось, я смог побороть комплексы. Но, оказавшись в больнице в 2013 году, понял, что не убежал. С самого детства я мечтал убрать шрамы. После каждой операции думал, что, проснувшись, буду идеальным. И тут опять появилось понимание, что я не стану таким, каким должен быть от природы. В больнице была девочка с такой же проблемой. Мы стояли и просто рыдали от мысли, что ни на секунду не убежали», — вспоминал он.

Комик отмечал, что сейчас научился принимать свою внешность и смеяться над собой, однако иногда у него могут возникать негативные эмоции.

«Я просто научился фиксировать этот момент и идти дальше. Но когда жена ждала детей, меня это очень сильно волновало. Всю беременность только об этом и думал», — признавался актер.

Что известно о личной жизни Дорохова

Денис Дорохов женат на женщине по имени Эльвира. Пара узаконила отношения в 2010 году, а в 2012 году у них родился сын Артем.

В 2019 году юморист стал отцом во второй раз — у супругов родился еще один сын, которого назвали Богданом.

Как Дорохов поддерживает Донбасс

В мае 2023 года Денис Дорохова вместе с коллегой Азаматом Мусагалиевым посетил Донбасс. Артисты приняли участие в концерте по случаю 80-й годовщины со Дня освобождения Донбасса в мемориальном комплексе «Саур-Могила» в ДНР.

«Это место очень впечатляет, трогает душу. Еще узнали много историй, связанных с этим местом. Честно говоря, когда их рассказывали, были мурашки по коже», — подчеркнул Дорохов.

Юморист отметил, что военнослужащие очень душевные люди.

«У нас было общение непосредственно с военнослужащими, которые защищают эту землю. И хочу сказать о главной особенности: они говорят сердцем, очень душевные люди», — поделился он.

Чем Дорохов занимается сейчас

Денис Дорохов продолжает творческую деятельность. В ближайшее время он выступит со стендап-концертами в Костроме (25 февраля) и Вологде (27 февраля).

В 2023 году артист снялся в комедии «Иван Васильевич меняет все».