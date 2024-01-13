В третьем сезоне «Белого лотоса» будут пять новых героев, в том числе Милош Бикович
Милош Бикович, Кристиан Фридель, Моргана О'Рейли, Лек Патравади и Шалини Пейрис присоединились к долгожданному новому сезону сериала «Белый лотос». Также было объявлено, что Кэрри Кун тоже присоединится к ним, а Наташа Ротвелл вернётся в сериал, повторив свою роль из первого сезона.
Съёмки стартуют в феврале на островах Самуи, Пхукет и Бангкок в Таиланде. Точные детали сюжета не разглашаются, кроме того, что в центре внимания будет новая группа гостей курорта. Майк Уайт выступает в качестве исполнительного продюсера и режиссёра. Дэвид Бернад и Марк Камин также являются исполнительными продюсерами. А HBO сотрудничает с Управлением по туризму Таиланда для поддержки съёмок и продвижения третьей части.
Шоу «Белый лотос» сразу же стало хитом HBO, когда дебютировало в 2021 году. Первый сезон, действие которого разворачивается на Гавайях, получил 20 номинаций на премию «Эмми» и десять побед, в том числе в номинации «Лучший ограниченный сериал или антология». Вторая часть, премьера которой состоялась в декабре 2022 года и действие которой разворачивалось на Сицилии, получила 23 номинации на «Эмми», в том числе за лучший драматический сериал. Ждём новых свершений!