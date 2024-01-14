«Не ожидала, что возьмут». Пересильд раскрыла, как попала в «Слово пацана»

Актриса Анна Пересильд, сыгравшая Айгуль в сериале «Слово пацана. Кровь на асфальте», в новом интервью YouTube-каналу FAMETIME TV рассказала, что попала в проект после проб. По словам 14-летней артистки, для нее стало неожиданным утверждение на роль, так как в тот день она была уставшей и еле выучила текст для сцены.

© Кадр из сериала

Не ожидала, что возьмут, потому что я была очень уставшей в этот день, еле выучила текст как-то в дороге. И была шокирована, что на следующий день позвали. Обычно ответ приходит через две недели или дольше, — сообщила Анна.

Видео дня

Актриса отметила, что незадолго до начала реализации проекта познакомилась с режиссером Жорой Крыжовниковым. Это произошло во время поездки на фестиваль «Короче», который проходил в Калининграде.

Мы пересеклись с нашим режиссером Андреем Николаевичем (Першиным, настоящее имя Жоры Крыжовникова. — NEWS.ru) на открытии фестиваля. Я не была с ним знакома, но видела его работы, я не узнала его. Я как-то сразу им впечатлилась, он мне очень понравился. У него невероятное чувство юмора, — сказала актриса.

Тогда же режиссер рассказал Анне, что намерен снимать проект о подростках и 80-х. Девушка заинтересовалась этим, после чего представители режиссера связались с ее агентом и пригласили Анну на пробы. Однако самого Крыжовникова на просмотре не было, там присутствовал только кастинг-директор.

Как уточнила Пересильд, новости в СМИ о том, что ее отец, режиссер Алексей Учитель, был категорически против или вовсе запрещал ей сниматься в «Слове пацана», не совсем достоверны. По словам девушки, ее мать, актриса Юлия Пересильд, сразу поняла, что участие в проекте будет крутым опытом для молодой актрисы. Отец же не спешил поддержать дочь в желании сниматься в сериале, но в итоге девушка его уговорила.