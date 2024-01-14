Актриса Рудова заявила, что в сериале "Слово пацана" интересны только мужчины

Актриса Наталья Рудова призналась в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена), что была бы не против сняться в сериале «Слово пацана. Кровь на асфальте».

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Рудова отметила, что сыграла бы в проекте «пацана». Она заявила, что в российском кинематографе «основные ставки» идут на мужские роли, и этот сериал не стал исключением. По ее мнению, самые интересные герои в картине — мужчины.

Рудова уточнила, что смотрела только одну серию, и то не до конца. Артистке стало «все понятно» с первого эпизода. Она объяснила, что не продолжила смотреть сериал, так как не любит ленты «без надежды и доброго финала».

«Но проект, конечно, с точки зрения кино очень хороший», — поделилась звезда.

Премьера первой серии сериала «Слово пацана» состоялась 8 ноября, а заключительный эпизод вышел 21 декабря. В конце 2023 года режиссер Жора Крыжовников намекнул, что шоураннеры проекта обсуждают второй сезон.