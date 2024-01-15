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Звезда «Слова пацана» Анна Пересильд ходила к психологу из-за съемок в сериале

Звезда сериала «Слово пацана» Анна Пересильд, дочь Юлии Пересильд, рассказала, что из-за съёмок в шоу прорабатывала с психологом звёздную болезнь. Актриса боялась, что «подхватит» это и испытает на себе, поэтому срочно приняла меры.

Звезда «Слова пацана» Анна Пересильд ходила к психологу из-за съемок в сериале
© Чемпионат.com

По словам Анны, в жизни ей приходилось встречать людей со звёздной болезнью. Подобные личности не вызывали у неё восхищения или уважения, а только негативные эмоции. Девушка бы не хотела сама стать таким человеком, вызывающим один негатив.

Пересильд также уточнила, что ей безразличны негативные комментарии в её адрес. По мнению артистки, всегда будут люди, которые окажутся недовольны её творчеством или поведением. Главное, чтобы были и те, кому нравится творчество, считает Пересильд.

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