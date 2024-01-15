Звезда «Слова пацана» Анна Пересильд ходила к психологу из-за съемок в сериале

Звезда сериала «Слово пацана» Анна Пересильд, дочь Юлии Пересильд, рассказала, что из-за съёмок в шоу прорабатывала с психологом звёздную болезнь. Актриса боялась, что «подхватит» это и испытает на себе, поэтому срочно приняла меры.

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По словам Анны, в жизни ей приходилось встречать людей со звёздной болезнью. Подобные личности не вызывали у неё восхищения или уважения, а только негативные эмоции. Девушка бы не хотела сама стать таким человеком, вызывающим один негатив.