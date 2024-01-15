Звезда «Наследников» Сара Снук рассказала о травле в начале актерской карьеры

Американская актриса Сара Снук в интервью The Sunday Times рассказала, как кинопродюсер пристыдил ее за съеденный кусочек шоколадного торта и отчитал перед всей съемочной группой. Звезда сериала «Наследники» предпочла не раскрывать имени обидчика, но тем не менее отметила, что инцидент серьезно повлиял на ее самооценку.

Обладательница престижной премии «Золотой глобус» за роль в комедийно-драматическом телесериале «Наследники» дала откровенное интервью, в ходе которого обвинила киноиндустрию в жестоком обращении с начинающими актерами. По ее словам, большинство продюсеров заставляют артистов постоянно худеть и всячески менять внешность, чтобы быть «конкурентоспособными».

Сара Снук поделилась собственным травмирующим опытом. Однажды во время съемок ее подвергли травле за съеденный шоколадный десерт. Как отметила актриса, на тот момент она «умирала изнутри и поскорее хотела скрыться от глаз посторонних». Впоследствии звезде пришлось долго бороться с комплексами.