Реакция Райана Гослинга на победу во время церемонии Critics Choice Awards завирусилась в соцсетях

Канадский актер Райан Гослинг стал новым мемом в социальных сетях. Поводом для этого стала реакция звезды на победу в номинации «Лучшая песня» за трек I'm Just Ken во время церемонии Critics Choice Awards, сообщает издание Daily Mail.

На видео 43-летний артист, узнав о выборе критиков премии, выглядел одновременно напуганным, хмурым и смятенным. Неоднозначная реакция Гослинга вызвала среди поклонников настоящий ажиотаж и запустила в интернете волну шуток. Один из пользователей написал, что актер неосознанно создал новый мем, идеально описывающий 2024 год.