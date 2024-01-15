«Игра хуже, чем у кота»: Кушанашвили высмеял актера Кологривого из «Слова пацана»
Журналист Отар Кушанашвили в рамках своего авторского YouTube-проекта «Каково?» выразил мнение, что актер Никита Кологривый повел себя глупо, нелестно высказавшись о звездах советского кинематографа.
Журналист оказался возмущен пренебрежительными высказываниями молодого артиста о звездах советского кино. Кологривый в одном из интервью признался, что ему не нравятся Иннокентий Смоктуновский и Александр Абдулов, поэтому он не намерен называть их «светочами», как это делают остальные.
— Кологривый не знает, что такое культура памяти. То, что я видел в исполнении Кологривого, — игра хуже, чем у моего кота, когда тот выпрашивает у меня еду. Кот играет лучше, чем все, кого (Жора — режиссер сериала «Слово пацана» — прим. «ВМ») Крыжовников снял в этом «...». Более третичного, даже не вторичного, кино не существует, — высказался Кушанашвили.
По его словам, Кологривого забудут уже через пару лет, а его слава закономерно перейдет к представителям нового поколения актеров. А вот советских актеров будут помнить вечно, заключил журналист.
Сериал «Слово пацана» наделал много шума, а еще успел завоевать тысячи сердец и даже нажить врагов. Корреспондент «Вечерней Москвы» поговорила с исполнителем одной из ключевых ролей Александром Самойленко — младшим о главных идеях и морали сериала.