— Кологривый не знает, что такое культура памяти. То, что я видел в исполнении Кологривого, — игра хуже, чем у моего кота, когда тот выпрашивает у меня еду. Кот играет лучше, чем все, кого (Жора — режиссер сериала «Слово пацана» — прим. «ВМ») Крыжовников снял в этом «...». Более третичного, даже не вторичного, кино не существует, — высказался Кушанашвили.