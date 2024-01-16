Умерла актриса из фильмов Фассбиндера Элизабет Триссенар

На 80-м году жизни скончалась австрийская актриса Элизабет Триссенар. Артистка ушла из жизни 14 января в клинике "Шарите" в Берлине по неназванной причине, передает Spiegel.

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Элизабет Триссенар родилась 13 апреля 1944 года в Вене. В 1964 году дебютировала в Бернском городском театре, позднее служила в театрах Крефельда, Гейдельберга, Бохума, Штутгарта, во Франкфуртском драматическом театре.

На ее счету более 45 актерских работ, она известна сотрудничеством с режиссером Райнером Вернером Фассбиндером. Он снимал Элизабет Триссенар в "Больвизере", "Замужестве Марии Браун", "В году тринадцати лун", сериале "Берлин, Александерплац".