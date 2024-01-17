Звезду «Слова пацана» Никиту Кологривого осудили за высказывания об умерших актерах

Может быть, он искренне считает, что они ему не ровня. Хотя то, что я видел в исполнении Кологривого, — это игра хуже моего кота, когда кот выпрашивает у меня еду. Когда кот выпрашивает еду, он играет чуть выше уровнем, чем все, кого Крыжовников снял в своём дерьме.