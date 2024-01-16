Анна Пересильд призналась, что на съемки первого поцелуя понадобилось пять дублей

На съемках первого поцелуя понадобилось пять дублей. Анна призналась, что на самом деле очень переживала, хотя не показывала это. Для нее сцена с поцелуем была сложнее, чем эпизод с изнасилованием. Однако съемочная группа была очень деликатна, и никаких неприятных последствий не возникло.