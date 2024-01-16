Анна Пересильд призналась, что на съемки первого поцелуя понадобилось пять дублей
14-летняя актриса Анна Пересильд, известная своей ролью Айгуль в популярном сериале "Слово пацана", рассказала в интервью Лауре Джугелии о первом поцелуе.
На съемках первого поцелуя понадобилось пять дублей. Анна призналась, что на самом деле очень переживала, хотя не показывала это. Для нее сцена с поцелуем была сложнее, чем эпизод с изнасилованием. Однако съемочная группа была очень деликатна, и никаких неприятных последствий не возникло.
Она также поделилась впечатлением от работы с Иваном Янковским, который произвел на нее яркое впечатление своей игрой.