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Актриса Алла Юганова: Нет ничего случайного, каждая встреча по-своему важна

15 января в Театре Елены Камбуровой сыграли премьерный музыкально-поэтический спектакль «Марина Цветаева. Фортуна», где роль Марии-Антуанетты, королевы французов, исполнила Алла Юганова. Минувший год для актрисы выдался удачным — ей присвоили звание заслуженной артистки России, а еще она отметила новоселье в новом доме. «Вечерняя Москва» побеседовала с актрисой о ее подходе к ролям, театре «Ленком Марка Захарова», преподавательской деятельности и музыке.

Актриса Алла Юганова: Нет ничего случайного, каждая встреча по-своему важна
© Вечерняя Москва

Героини легкие, но с крепким внутренним стержнем, основательно подходящие и к делу, и к отношениям, — такое ощущение остается от персонажей, создаваемых Аллой Югановой на экране и на сцене. Начинаем разговор с театра.

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— Алла, с чего начался ваш путь в театр?

— В детстве мама часто водила в театр нас с сестрой. Как потом выяснилось, она мечтала стать актрисой. И выбирала она хорошие спектакли. Помню, как смотрела «Синюю птицу»... Но тогда для меня артисты были как небожители, и я не думала, что буду к ним причастна.

Поняла, что хочу заниматься этим, когда случайно попала в кружок в Доме культуры рядом со школой. Просто всем надо было куда-то записаться. И я пошла на художественное слово, к педагогу Елене Ивановне Шуваловой. Мне сразу понравилось работать со словом. Помню момент, когда меня увидели первые зрители и произошел энергообмен. Это очень здорово, тебя наполняет, и ты прям летаешь. Какая-то эйфория. Но и зависимость. И дальше пошли выступления, в основном с чтетской программой. И поступать я решила в театральный.

Я была очень спокойна, когда поступала, у меня не было чувства, что что-то может не сложиться. Недавно моя племянница оканчивала школу, и это было огромным испытанием для нее — если сразу не поступишь, срок действия ЕГЭ истекает, все в панике какой-то. А я, помню, вообще пошла поступать, не доучившись в школе. И по счастливой случайности благодаря руководителям курса в Институте имени Щепкина Владимиру Михайловичу Бейлису и Виталию Николаевичу Иванову в меня поверили и меня приняли, и разрешили получить школьный аттестат экстерном, учась на первом курсе.

— Недавно вам присвоили звание заслуженной артистки России. Что это для вас значит?

— Я считаю это звание очень почетным. В первую очередь благодарна за него своему театру «Ленком Марка Захарова», где служу уже более 20 лет. Когда училась, нам говорили, что в театре не работают, а служат. И мне нравится это определение. Я очень люблю театр, он для меня всегда на первом месте. И еще в особенности благодарна нашему директору Марку Борисовичу Варшаверу, с ним мы как за каменной стеной. Он вдохнул в театр новое дыхание, ведь с уходом нашего лидера и капитана корабля Марка Захарова был некий момент потерянности, страх, «что нас ждет». Он очень помогает всем сотрудникам театра, заботится об артистах и любит их.

В какой-то момент мне предлагали сыграть несколько крупных ролей, но я была настолько неуверенной в себе, что стала отказываться. Марк Борисович настоял, за что я ему тоже признательна — так мне удалось поверить в себя. И это дало другие результаты в работе.

Конечно, мне очень жаль, что моя мама не дожила до этого момента. В первую очередь мне хотелось признания для родителей: «Вот, смотрите, гордитесь мною!» Сейчас я понимаю, что звание дает и некие привилегии в жизни. А главное, надежду, что оно заслуженно.

— Почему вы сначала отказываетесь от главных ролей, которые вам предлагают, а потом все же соглашаетесь?

— Мне кажется, потому что я объективно смотрю на вещи. В «Сибирочке» Владимира Грамматикова причина была в сценарии, героине было 13 лет, а мне — 20. И то, что ей могут поменять возраст, мне в голову даже не приходило. В «Юноне и Авось» Марка Захарова я даже мечтать не могла о роли Кончитты. Еще когда училась в институте, писала про этот спектакль, когда надо было что-то разбирать, что мечтаю постоять где-то на заднем плане со свечкой. И не думала, что мне могут такое доверить. Я благодарна всем, кто в меня поверил в тот момент и помог сделать так, чтобы это состоялось. Думаю, это комплексы, которых я не осознаю.

Считаю, что не подхожу на ту или иную роль по объективным причинам. Потом убеждаюсь в обратном. Вот и сейчас мне предложили очень интересную работу, но там нужно в совершенстве владеть голосом, а у меня нет музыкального образования. Я могу спеть в актерской позиции, но не в вокальной. Сейчас все хотят синтетического артиста, который может и на шпагат сесть, и колесо сделать, и петь, и что угодно. Здорово, что такие артисты есть. Но я больше считаю себя драматической актрисой, и моя сильная сторона — актерская игра.

Честно говоря, когда смотрю спектакли, похожие по жанру на мюзикл, они меня не трогают. Я восхищаюсь мастерством танцующих, поющих, яркими костюмами… Но это не берет меня за душу. Но даже очень простой спектакль, может, бедного театра, без яркого оформления, где просто люди очень по-настоящему играют сцену, подключаются к этому своим нутром, и чувствуется, что их самих это задевает, то и меня тогда это трогает. Я хочу простого драматического театра.

— Как поменялся «Ленком» после того, как не стало Марка Захарова? Как меняется он сейчас?

— Самое главное, благодаря политике директора театр живет, он не в застое. Делают лаборатории, идут поиски нового, молодежь много работает. Последняя громкая премьера — это «Маяковский» Алексея Франдетти. Из недавних моих спектаклей — играю в «Последнем поезде» Антона Яковлева, поставленном в прошлом сезоне. Честно скажу, сначала у меня было недоверие к этому материалу, потому что я знала его как спектакль «Дальше тишина» с Фаиной Раневской. У нас же главные роли должны были играть не особенно пожилые артисты. И мне было интересно, как решит спектакль режиссер, когда такой непопадающий, с моей точки зрения, кастинг. Антон Яковлев же оказался очень терпеливым и интеллигентным человеком. Он очень спокойно работал, поймал нужную энергию, и мы увидели, что все это вылилось в интересную форму.

И главное, когда я теперь играю в спектакле, вижу, насколько проникаются зрители, как их это задевает. А ведь это главное, чтобы зритель ушел неравнодушным. И, может, так как тема важная — «родители и дети», — для кого-то этот спектакль окажется судьбоносным: человек позвонит маме, простит что-то родителям или детям... Вот что важно. Театр все-таки влияет на людей. И хорошо, что в «Ленкоме Марка Захарова» подбирается такой хороший репертуар.

Театр живет. Он видоизменился. Если раньше шли в основном прекрасные спектакли Марка Захарова, то сейчас идут постановки и других режиссеров...

— Какие этапы жизни есть у спектакля, как долго его удается сохранять?

— Мне кажется, все по-разному. Спектакли, которые крепко связаны с пластической и музыкальной основой, могут жить дольше. Потому что постоянно происходит вливание новых сил, энергии. Плюс регулярно приходят балетмейстеры, которые репетируют и держат спектакль, чтобы он не развалился. Потому что когда за этим никто не следит, процесс распада неизбежен. Спектакль чем-то обрастает, становится глубже, но может развалиться по внутренним ритмам: то один что-то прибавил, то другой что-то забыл. А еще если играют несколько составов... Это сложно на самом деле.

«Ленком Марка Захарова» в этом смысле очень профессиональный театр, поэтому спектакли идут по многу лет. Исполнители меняются, приносят что-то свое. Это дело вкуса. Самый яркий пример — «Юнона и Авось». Был момент, когда все думали, что после Николая Караченцова спектакль никогда не будет прежним, и это так, он стал другим. А музыка, хореография, постановка остались. База, на которой он продолжает жить, очень крепкая! Кроме того, есть спектакли, которые вне времен. Мне кажется, новая премьера в Театре музыки и поэзии под руководством Елены Камбуровой, с которым я давно сотрудничаю, «Марина Цветаева. Фортуна», где сыграла Марию-Антуанетту, из таких. Его можно сыграть и через сто лет с той же музыкой, декорациями, и он будет актуален. Он не на злобу дня, а про вечное, про что-то личное, что трогает каждого. В нем складывается ощущение, что все происходит в неком безвременье — это воспоминание, фантазия, сон, грезы.

— Видела этот спектакль и хочу уточнить: ваша Мария-Антуанетта предстает в образе легкой простушки, а потом в какой-то момент снимает парик, и мы видим уже другую ее сторону…

— Мне тоже нравится этот момент, считаю, что он получился сильным. Это некий выход из образа, как говорили режиссеры, некая вертикаль, объединяющая и персонажа, и саму Марину Цветаеву, и меня как актрису. Вообще эта пьеса Цветаевой отчасти автобиографична, и там все далеко не так легко и радужно, у всего этого есть второй план ее несчастной любви. В целом мне близок этот спектакль, потому что я считаю, что вообще все должно быть о любви. Это тот самый свет в конце тоннеля. Если у людей внутри будет любовь, мы все будем добрее.

В «Фортуне» есть и боль Цветаевой, и ее вера в любовь, без которой ничего не возможно, и то, как это чувство ее переполняло, иногда разрушало, но и держало. Мне кажется, режиссерам удалось передать многогранность чувства с помощью разных героинь.

— Когда говорят о русских поэтах-женщинах, упоминают Марину Цветаеву и Анну Ахматову. Кто вам ближе?

— Так сложилось, что я не была дружна с поэзией. Только при обучении в институте, лет двадцать назад, к ней прикасалась. Все прочие годы плотного контакта с поэзией у меня не было. Были спектакли Мольера, но в постановке не делался акцент на то, что это поэзия, наоборот, мы ее обытовляли. А в «Фортуне» я столкнулась с тем, что поэзия остается поэзией, и котурны становятся все выше и выше артиста. Мне было это сложно. И я, работая над ролью, полностью погрузилась в Цветаеву. Теперь мое отношение к поэзии переменилось. Я часто читаю стихи. Начала видеть другие смыслы в звуках, в каждом слове. А ведь у хороших поэтов нет ничего случайного.

— Вы автор песен группы «Девушкин сон». Расскажите об этой своей деятельности.

— Я считаю, это совершенно нельзя сравнивать с поэзией, потому что песни нашего музыкального направления хорошо звучат только в нашем музыкальном коллективе. Хотя некоторые из них брали саундтреками к сериалам, например «Карамель» и другим. Это авторская музыка, тексты, своеобразное направление. Для меня очень интересно быть разной. И мои личные истории я реализую через «Девушкин сон», через концерты, которые мы вместе с Андреем Чертищевым, нашим музыкальным руководителем, сочиняем…

Это история для узкого круга людей, которым нравится электронная музыка. Эта группа позволяет мне «любить себя в искусстве». Нас учат «любить искусство в себе». Но для того, чтобы делать это на сцене и в кино правильно, мне нужно где-то еще и «любить себя в искусстве». Это творчество для моих друзей, для тех, кто любит меня в любом проявлении. И оно дает действительно интересный результат. У нас много слушателей и в России, и за рубежом. Изначально это был трип-хоп, готика, довольно узкое направление, которое постепенно трансформировалось.

С моим приходом в группу, а я не первая вокалистка там, мы стали исходить еще и из моей индивидуальности. Мне же интересно идти от своего настроения — это что-то светлое, или какая-то проблема, боль, или размышление. Для меня мое музыкальное творчество — это самовыражение.

— Вы не только выступаете, но и преподаете в Высшем театральном училище имени Щепкина. Зачем это вам нужно?

— Меня звали преподавать в несколько разных мест, даже за хорошие гонорары, но я никогда не соглашалась, потому что не очень понимала, как все будет строиться. Когда же меня пригласили в Щепкинское училище, которое я окончила, я хорошо понимала внутренний мир института и методику, которой придерживаются педагоги. Это не самодеятельность: «Чему захочу — тому научу». Нет, там есть поступательность развития студентов. В какой-то степени даже задача воспитать ребят, только что окончивших школу и не всегда имеющих хорошую образовательную базу, дать им понимание того, что такое актерская профессия. Со своей стороны я как практикующая актриса должна работать в комплексе с опытными педагогами, но подсказывать некоторые нюансы из практики.

И меня радует, что я вижу результат. В театры берут в основном выпускников «золотой пятерки» (ВТУ Щепкина, ТИ Щукина, ВГИК, ГИТИС, Школа-студия МХАТ). И недаром, ведь у нас комплексный подход к обучению: танец, сцендвижение, фехтование, сценречь, голос... У артиста обучение начинается с 9:00 или с 8:30 и продолжается, с коротким перерывом на обед, пока не закроют институт в 22:00. Там нет такого, что «сегодня две пары, и все».

Преподавание идет по уже проверенным методикам. К экспериментам я не склоняюсь. Может, изменю свое мнение. Но пока я вижу хорошие результаты классического образования.

— Вы легко справляетесь с актерскими испытаниями, но знаю, что пришлось пройти травматический опыт и в реальности. Как на вас повлияло нападение, пережитое в юности?

— Это было уже давно, сейчас ощущения от того события совершенно другие. Как выяснилось, на меня напал наркоман, сорвал с шеи телефон, повредил ножом лицо. Пришлось долго восстанавливаться. Сейчас я отмечаю тот день как свой второй день рождения — окажись я в лифте, а не на лестничной клетке, все могло бы завершиться фатально. Или если бы нападающий повредил глаз или лицевой нерв. Но, наверное, я везунчик, за что спасибо моим ангелам-хранителям. Впрочем, тогда меня еще и разочаровала система, по которой устроена была на тот момент милиция.

Когда через три недели я вышла из больницы, оказалось, что дело не завели. Я обратилась к другу, тот задействовал свои связи, и меня стали вызывать на опознание. Таскали туда всех, кто был на учете. Мне говорят: «На нас давят, все равно мы на кого-то все это повесим. И, пока не укажете на кого-то, так и будем вас вызывать, людей дергать». А я просто хотела, чтобы тот человек больше никому не смог навредить. Да, и тогда тяжело, конечно, было, возникало ощущение опасности от мужского пола, потому что это сделал незнакомый мне мужчина. А до этого я была очень доверчивой, даже ночью ходила спокойно. А тут среди белого дня. Никогда не думала, что кто-то может причинить мне вред.

И в тот момент с меня как бы упали розовые очки. До сих пор не знаю, что лучше — знать и бояться или не знать. Конечно, очень волнуюсь за дочь. Дети ведь такие беззащитные...

— Хочется завершить беседу на позитивной ноте. Расскажите, пожалуйста, про счастливый финал фильма «Сторож» Юрия Быкова.

— Да, вы правы, в каком-то из вариантов он мог бы быть. Я люблю полные метры за то, что они дают больше времени на общение с режиссером, погружение в материал. А я, когда работаю, не могу смотреть на сценарий объективно. Мне всегда хочется, чтобы все, что идет на экранах, со сцены, несло свет. И в случае «Сторожа» мне было сложно принять, что у тех людей выхода нет. И в какой-то момент, а мы очень много беседовали, мне почти удалось убедить Юрия Быкова, что и ему необходимо найти свой свет в этой истории. И мы сняли финал, где все оставались живы. А потом Юра звонит и говорит: «Что ты натворила? Все придется переснимать!» А это целая смена, очень затратно, плюс всех артистов заново собирать…

Он объяснил, что так не может быть в этой истории, потому что иначе это будет сказка, а не реалистичная история, потому что должна быть логика в том, что происходит. И я с ним согласилась. Просто когда я играю, я же немножко соединяюсь со своим персонажем, и мне бы хотелось, чтобы все было хорошо. Вообще, мне кажется, моя Вера — человек, который хочет жить и отчаянно ищет выходы, ответы, но изнутри ее разрывает чувство вины.

Изначально, когда я прочла сценарий, подумала, что он мрачный, не мой, но очень хотела поработать в этом проекте. Да и на меня повлияла наша первая встреча с Юрием. Мы разговаривали обо всем — он очень интересный. Зацепил меня, мне захотелось покопаться в себе. И эта работа оказалась для меня психологической разгрузкой. У меня тогда был сложный период в жизни, из которого я никак не могла выбраться. И этот фильм помог достать из себя многие переживания, разобраться с ними. Вообще, очень благодарна всем людям, которые приходят в мою жизнь. Убеждаюсь, что нет ничего случайного, все мне необходимо и каждая встреча несет в себе что-то важное.

ДОСЬЕ

Алла Сергеевна Юганова родилась 19 января 1982 года в Москве. С детства мечтала стать актрисой. Не окончив школу, поступила вольным слушателем в Щепкинское училище, получив аттестат, продолжила обучение. Окончила курс Владимира Бейлиса и Виталия Иванова. Со 2-го курса играла в Малом театре, после окончания института была принята в труппу театра «Ленком». На его сцене играла во многих спектаклях Марка Захарова: Кончитту в «Юноне и Авось», Сольвейг в «Пер Гюнте», Нину Заречную в «Чайке» и другие роли. Сотрудничает с Театром музыки и поэзии Елены Камбуровой, с Театром наций...

С 2006 года поет в группе «Девушкин сон». В кино дебютировала в 2002 году в сериале «Свободная женщина», следом сыграла главную роль в сериале «Сибирочка». Сейчас в ее фильмографии около 70 ролей в кино и сериалах. В 2023 году получила звание заслуженной артистки РФ.

ФИЛЬМОГРАФИЯ

  • Всем ветрам назло (мини-сериал, 2023)
  • Нарисуй меня счастливой (мелодрама, 2022)
  • Старая развалина (мини-сериал, 2021)
  • Медиатор (сериал, 2021)
  • Сторож (драма, 2019)
  • Трое в лифте, не считая собаки (сериал, 2017)
  • День учителя (драма, 2012)
  • Достоевский (сериал, 2010)
  • Утесов. Песня длиною в жизнь (сериал, 2006)
  • Близнецы (сериал, 2004) и другие проекты.
Актеры
Синяя птица
Чайка
Марк Варшавер
Нина Заречная
Николай Караченцов
Владимир Бейлис
Антон Яковлев
Елена Шувалова
Владимир Грамматиков
Виталий Иванов
Юрий Быков
Алла Юганова
Марк Захаров
Анна Ахматова
Марина Цветаева
Алексей Франдетти