Рак, бездетность, «Солнцепек»: как живет актер Владимир Ильин

Народный артист Российской Федерации Владимир Ильин на протяжении нескольких лет борется с онкологией.

Как живет именитый актер, что известно о его ролях в кино и личной жизни?

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Что известно о здоровье Владимира Ильина

76-летнему артисту несколько лет назад диагностировали рак предстательной железы, пишет Telegram-канал SHOT. Для избавления от недуга артист проходил лучевую терапию в одном из подмосковных центров радиологии — лечение замедляет деление раковых клеток, останавливая рост опухоли, отмечает канал.

15 января Telegram-канал SHOT сообщил, что Ильин почти смог остановить развитие онкологии, с которой борется уже несколько лет. Жена Ильина в беседе с журналистами канала рассказала, что ее супруг чувствует себя хорошо. По ее словам, недавно артист перенёс операцию на ноге, а сейчас уже ходит и продолжает работу в кино и театре.

Где в последние годы снимался Владимир Ильин

Актер знаком не одному поколению зрителей. Многие навсегда запомнили его как героя таких картин, как «Утомленные солнцем», «Авария — дочь мента», «Мой любимый клоун», «Стрелец неприкаянный», «Хочу в тюрьму», «Палата № 6», «Время первых» и других. Всего фильмография артиста насчитывает более 100 различных ролей в кино и театре.

Ильину удалось поработать с актером и режиссером Сергеем Бодровым —младшим. Артист отмечал, что погибший в возрасте 30 лет коллега был целеустремленным и талантливым человеком.

«Простой, классный, всегда устремленный. <...> Мы всей семьей его очень любили и любим за его простоту и талант», — сказал Ильин.

В 2021 году на экраны вышли сразу три картины с участием Ильина: семейный фильм «Пальма», сериал «Пробуждение» и военная драма «Солнцепек». В описании последней говорится, что это «драма о событиях в Луганске в мае 2014 года», рассказывающая о судьбе ветерана афганской войны, ставшего участником нового конфликта.

В 2021 году из-за съемок в «Солнцепеке» артиста вместе с другими российскими актерами внесли в список «деятелей культуры, действия которых создают угрозу национальной безопасности Украины».

В 2022 году на экраны вышла картина «Сирийская соната». В ней Ильин сыграл Станислава Ивановича Беляковича, работающего музыкантом оркестра.

Сейчас актер Ильин задействован в съемках двух фильмов — «Судьба барабанщика» и «Пальма-2». Киноленты должны выйти на экраны в 2024 году.

Что известно о личной жизни Владимира Ильина

Со своей единственной любовью актер познакомился, когда ему было 23 года, во время одного из приездов в гости к маме в Екатеринбург. Будущая супруга Ильина Зоя Пыльнова была актрисой свердловского театра, однако познакомились они на концерте. Пара уже через несколько месяцев после знакомства решила пожениться.

Супруга Ильина была несколько раз беременна, однако выносить ребенка не получалось, писал StarHit. Тогда она решила уйти из профессии, надеясь, что спокойный образ жизни изменит ситуацию к лучшему, но и это не помогло. Несмотря на это, актер всегда поддерживал жену и был рядом с ней.

Пара так и не завела детей, поэтому всю любовь дарят племянникам. У младшего брата Ильина Александра есть трое сыновей, к которым чета относится как к родным.