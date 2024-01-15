Брайан Кокс мечтает сыграть в фильме «Наследники» по одноименному сериалу

Сериал HBO «Наследники» завершился в мае прошлого года четвёртым сезоном, однако мы можем снова увидеть турбулентное семейство Логана Роя. Его в сериале сыграл Брайан Кокс. Отвечая на вопрос журналистов, не хотел бы он исполнить эту роль в фильме на основе ставшего хитом сериала HBO, актёр ответил: «Посмотрим. Если он (киносценарий) будет достаточно хорошо, и Джесси Армстронг захочет его сделать, я, возможно, тоже сделаю его».