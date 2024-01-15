Брайан Кокс мечтает сыграть в фильме «Наследники» по одноименному сериалу
В телешоу актёр изобразил патриарха семейства Рой, которого в заключительном сезоне убивают.
Сериал HBO «Наследники» завершился в мае прошлого года четвёртым сезоном, однако мы можем снова увидеть турбулентное семейство Логана Роя. Его в сериале сыграл Брайан Кокс. Отвечая на вопрос журналистов, не хотел бы он исполнить эту роль в фильме на основе ставшего хитом сериала HBO, актёр ответил: «Посмотрим. Если он (киносценарий) будет достаточно хорошо, и Джесси Армстронг захочет его сделать, я, возможно, тоже сделаю его».
Сюжет «Наследников» раскручивается через взаимоотношения в большом семействе главы медиа-империи. Борьба за наследство в результате приводит к его убийству в заключительном сезоне. Ранее Кокс был номинирован на телевизионную премию Emmy, вручение которой состоится вечером 15-го января по лос-анджелесскому времени. А недавно сериал нашла награда «Выбор критиков» в номинации «Лучший драматический телепроект», премии также получили Киран Калкин и Сара Снук за лучшее исполнение ролей второго плана.