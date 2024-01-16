Том Холланд впервые высказался об отношениях с Зендеей
Зендея в социальных сетях отписалась от всех и отправилась на прогулку с другом. Поклонники пары были уверены, что они с Томом Холландом расстались.
Папарацци следили за Томом и застали актера на прогулке с друзьями. Журналист спросил у актера, закончились ли их отношения с Зендеей. На вопрос Том ответил отрицательно.
«Нет, абсолютно нет», - заверил актер.
Будущие возлюбленные познакомились в 2016 году во время съемок фильма «Человек-паук: Возвращение домой». Официально свои отношения пара подтвердила в 2021 году.
Том Холланд дал интервью, в котором рассказал, что публичная жизнь украла у них личную и теперь их любовь стала достоянием общественности.
Напомним, Зендея опровергла слухи о скорой женитьбе с Томом Холландом. Также Том Холланд рассказал, что больше всего его восхищает в Зендае.