В сериале «Повышая градус» сыграл выросший в Волгоградской области актер

Артист принял участие в съемках комедийного сериала, который вскоре будет транслироваться федеральным телеканалом.

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Актер Вячеслав Чепурченко, участвовавший во многих шоу на телевидении и в Интернете, родился в Ростове-на-Дону, но вскоре вместе с мамой они переехали в Камышин. Так, мальчик окончил школу в Волгоградской области, затем отправился в Саратов учиться актерскому мастерству. После учебы, перебравшись в Москву, он стал успешным артистом.

Так, Вячеслав Чепурченко снялся в одной из главных ролей нашумевшего сериала, который рассказывает о трех подругах-коллегах, работающих на ликеро-водочном заводе. Новое руководство увольняет девушек, которые затем решают создать собственный алкогольный бизнес. Драки, погони, борьба с собственными моральными ценностями – вот, что ждет молодых женщин в попытках достичь успеха в деле, считающимся сугубо мужским.