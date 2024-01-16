Лариса Гузеева поделилась с поклонниками фотографией без макияжа
Гузеева заявляла, что с возрастом потеряла свою красоту и теперь уже не может строить «глазки мужчинам». Актриса рассказала, что она готова к пластической операции и рада новым возможностям косметологии.
Актриса считает, что женщины, которые ухаживают за собой и прибегают к косметологии, выглядят привлекательнее.
«Сегодня есть возможность поправить то, что природа недодала, и я не вижу в этом ничего плохого», - высказывала свое мнение Гузеева.
Хейтеры в социальных сетях позволяют себе негативно высказываться в сторону Гузеевой. Однако Лариса Андреевна признается, что ей нет дела до слов злых людей.
Назло всем недовольным хейтерам Гузеева опубликовала неудачный снимок. На фото у актриса практически закрыты глаза и совсем нет макияжа.
«Недорогие недрузья, вам на радость выставляю фото без коррекции и косметики. Человек, он же разный, и выглядит и ведет себя по ситуации. Я, как и вы все, стараюсь показать себя в лучшем виде и 99% моих подписчиков рады, я им шлю сердечки. Но есть и те, кому неймется, поэтому скрывать мне нечего — вот она я. Такая-сякая», - написала Гузеева.
Преданные подписчики в комментариях заверили Ларису Андреевну, что принимают и любят ее любой.
«Вы всегда королевна», - написал один из поклонников артистки.
Напомним, Лариса Гузеева поделилась видео с мужем за долгое время.