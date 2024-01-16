«Хороших дней не бывает»: тяжелобольная Кристина Эпплгейт появилась на «Эмми»

52-летняя голливудская актриса Кристина Эпплгейт неожиданно появилась на сцене церемонии вручения премии «Эмми — 2024». Уже более двух лет она больна рассеянным склерозом, который сделал ее жизнь невыносимой. С трудом встав и передвигаясь с тростью, она расплакалась из-за того, что ее встретили овациями.

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«Все эти годы для меня было честью играть забавных, несовершенных, сложных персонажей, таких как женщины, номинированные на роль актрис второго плана в комедийном сериале», — обратилась к публике звезда.

Эпплгейт была номинирована на лучшую женскую роль в фильме «Мертв для меня», на четыре премии «Эмми», премию «Золотой глобус», четыре премии SAG и три премии «Выбор критиков», пишет Daily Mail.

В прошлом году артистка заявила, что, возможно, никогда больше не будет сниматься из-за борьбы с рассеянным склерозом. «Это прогрессирующее заболевание. Я не знаю, станет ли мне хуже», — объяснила она. Кристине было трудно приспособиться к жизни с этим коварным недугом.

«При заболевании рассеянным склерозом хорошие дни никогда не бывают. У тебя просто бывают маленькие дерьмовые дни», — призналась актриса.

Знаменитость также отметила, что для нее вредна сильная стимуляция нервной системы.