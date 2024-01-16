«Хороших дней не бывает»: тяжелобольная Кристина Эпплгейт появилась на «Эмми»
52-летняя голливудская актриса Кристина Эпплгейт неожиданно появилась на сцене церемонии вручения премии «Эмми — 2024». Уже более двух лет она больна рассеянным склерозом, который сделал ее жизнь невыносимой. С трудом встав и передвигаясь с тростью, она расплакалась из-за того, что ее встретили овациями.
«Все эти годы для меня было честью играть забавных, несовершенных, сложных персонажей, таких как женщины, номинированные на роль актрис второго плана в комедийном сериале», — обратилась к публике звезда.
Эпплгейт была номинирована на лучшую женскую роль в фильме «Мертв для меня», на четыре премии «Эмми», премию «Золотой глобус», четыре премии SAG и три премии «Выбор критиков», пишет Daily Mail.
В прошлом году артистка заявила, что, возможно, никогда больше не будет сниматься из-за борьбы с рассеянным склерозом. «Это прогрессирующее заболевание. Я не знаю, станет ли мне хуже», — объяснила она. Кристине было трудно приспособиться к жизни с этим коварным недугом.
«При заболевании рассеянным склерозом хорошие дни никогда не бывают. У тебя просто бывают маленькие дерьмовые дни», — призналась актриса.
Знаменитость также отметила, что для нее вредна сильная стимуляция нервной системы.
Кроме того, Эпплгейт рассказала, что из-за приема лекарств и неподвижности набрала 40 фунтов. Широкий зритель знает Кристину Эпплгейт по таким сериалам и фильмам, как «Друзья», «Женаты и с детьми», «Не говори маме, что няня умерла» и «Книга жизни».