Как прошла церемония «Эмми-2024»

Уже по традиции: ночью, пока мы наслаждались сновидениями, на другом континенте в Голливуде ярко и громко гремела церемония награждения «Эмми-2024». К телевизионной премии за самый успешный сериал западные селебрити относятся крайне серьезно и готовиться начинают задолго (ну, как мы к Новому году), а потому неудивительно, что дорожка в этот раз выдалась по-настоящему насыщенной. Смотрим и рассказываем, как все прошло.

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В ушедшем 2023-м мир попрощался со звездой одного из любимейших сериалов всех времен и народов «Друзья» Мэттью Перри. Очевидно, «сериальный Оскар» просто не мог начаться без должного внимания этому событию — на церемонии почтили память экранного Чендлера Бинга, вживую исполнив главный саундтрек I'll Be There For You.

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Коротко о лауреатах: награду за «Лучший драматический сериал», как и в прошлом году, забрали «Наследники» (кстати, статуэтки за лучшую мужскую роль и лучшую женскую роль в драматическом сериале также ухватили актеры этого проекта — Киран Калкин и Сара Снук). В номинации «Лучший комедийный сериал» одержал победу «Медведь». Полный список победителей смотрите здесь.

Лучшим телевизионным проектом признан «Странный Эл», главную роль в котором исполнил Дэниел Рэдклифф. По такому поводу актер даже вышел в свет с супругой, что для обоих большая редкость, особенно после появления ребенка.

И хотя номинации «Лучшая пара на красной дорожке» не было, мы не можем не упомянуть, что ее вполне заслуженно забрали бы Моника Беллуччи и Тим Бертон, привлекшие всеобщее внимание своим появлением.

Актер Педро Паскаль ушел с «Эмми-2024» без наград, зато был чудо как хорош!

Порадовала своим присутствием и беременная возлюбленная Роберта Паттинсона Сьюки Уоттерхаус, которая теперь уже совсем не скрывает свой округлившийся живот, а наоборот, лишь подчеркивает скорое материнство.