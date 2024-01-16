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Моника Беллуччи в компании Тима Бертона, редкий выход Дэниела Рэдклиффа и дань памяти Мэттью Перри: как прошла церемония «Эмми-2024»

Уже по традиции: ночью, пока мы наслаждались сновидениями, на другом континенте в Голливуде ярко и громко гремела церемония награждения «Эмми-2024». К телевизионной премии за самый успешный сериал западные селебрити относятся крайне серьезно и готовиться начинают задолго (ну, как мы к Новому году), а потому неудивительно, что дорожка в этот раз выдалась по-настоящему насыщенной. Смотрим и рассказываем, как все прошло.

Как прошла церемония «Эмми-2024»
© Super.ru

В ушедшем 2023-м мир попрощался со звездой одного из любимейших сериалов всех времен и народов «Друзья» Мэттью Перри. Очевидно, «сериальный Оскар» просто не мог начаться без должного внимания этому событию — на церемонии почтили память экранного Чендлера Бинга, вживую исполнив главный саундтрек I'll Be There For You.

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Коротко о лауреатах: награду за «Лучший драматический сериал», как и в прошлом году, забрали «Наследники» (кстати, статуэтки за лучшую мужскую роль и лучшую женскую роль в драматическом сериале также ухватили актеры этого проекта — Киран Калкин и Сара Снук). В номинации «Лучший комедийный сериал» одержал победу «Медведь». Полный список победителей смотрите здесь.

Лучшим телевизионным проектом признан «Странный Эл», главную роль в котором исполнил Дэниел Рэдклифф. По такому поводу актер даже вышел в свет с супругой, что для обоих большая редкость, особенно после появления ребенка.

И хотя номинации «Лучшая пара на красной дорожке» не было, мы не можем не упомянуть, что ее вполне заслуженно забрали бы Моника Беллуччи и Тим Бертон, привлекшие всеобщее внимание своим появлением.

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Порадовала своим присутствием и беременная возлюбленная Роберта Паттинсона Сьюки Уоттерхаус, которая теперь уже совсем не скрывает свой округлившийся живот, а наоборот, лишь подчеркивает скорое материнство.

Не можем не заметить, что 75-й «сериальный Оскар» должен был состояться еще в сентябре ушедшего года, однако из-за продолжительных забастовок гильдии сценаристов и гильдии актеров США событие было решено перенести на четыре месяца. Зато как масштабно начался год!

Актеры
Медведь
Наследники
Друзья
Мэттью Перри
Сара Снук
Киран Калкин
Роберт Паттинсон
Моника Беллуччи
Дэниел Рэдклифф
Тим Бертон