"Эмми-2024": Кортни Кардашьян с мужем впервые вышла в свет после рождения сына
Светская львица Кортни Кардашьян и барабанщик панк-группы Blink-182 Трэвис Баркер впервые вышли в свет после рождения сына Рокки.
Для выхода в свет супруги выбрали лаконичные образы. Оба были одеты в черные брючные костюмы. Свои наряды возлюбленные подчеркнули стильными солнцезащитными очками.
44-летняя звезда реалити-шоу и 48-летний музыкант впервые посетили публичное мероприятие с тех пор, как Кортни Кардашьян родила Трэвису Баркеру сына Рокки в ноябре 2023 года. Дуэт не смог сдержать чувств на ковровой дорожке и страстно поцеловался перед толпой фотографов.
В ночь с 15 на 16 января в Лос-Анджелесе прошла церемония вручения премии «Эмми» в театре Peacock. Изначально торжество планировалось провести в сентябре прошлого года, но событие состоялось позже из-за забастовок гильдии киноактеров и сценаристов.