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"Эмми-2024": Кортни Кардашьян с мужем впервые вышла в свет после рождения сына

Светская львица Кортни Кардашьян и барабанщик панк-группы Blink-182 Трэвис Баркер впервые вышли в свет после рождения сына Рокки.

Кортни Кардашьян с мужем впервые вышла в свет после рождения сына
© globallookpress.com

Для выхода в свет супруги выбрали лаконичные образы. Оба были одеты в черные брючные костюмы. Свои наряды возлюбленные подчеркнули стильными солнцезащитными очками.

44-летняя звезда реалити-шоу и 48-летний музыкант впервые посетили публичное мероприятие с тех пор, как Кортни Кардашьян родила Трэвису Баркеру сына Рокки в ноябре 2023 года. Дуэт не смог сдержать чувств на ковровой дорожке и страстно поцеловался перед толпой фотографов.

В ночь с 15 на 16 января в Лос-Анджелесе прошла церемония вручения премии «Эмми» в театре Peacock. Изначально торжество планировалось провести в сентябре прошлого года, но событие состоялось позже из-за забастовок гильдии киноактеров и сценаристов.

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