Кортни Кардашьян с мужем впервые вышла в свет после рождения сына

Светская львица Кортни Кардашьян и барабанщик панк-группы Blink-182 Трэвис Баркер впервые вышли в свет после рождения сына Рокки.

Для выхода в свет супруги выбрали лаконичные образы. Оба были одеты в черные брючные костюмы. Свои наряды возлюбленные подчеркнули стильными солнцезащитными очками.

44-летняя звезда реалити-шоу и 48-летний музыкант впервые посетили публичное мероприятие с тех пор, как Кортни Кардашьян родила Трэвису Баркеру сына Рокки в ноябре 2023 года. Дуэт не смог сдержать чувств на ковровой дорожке и страстно поцеловался перед толпой фотографов.