Звезда «Гарри Поттера» появился на премии «Эмми» вместе с Эрин Дарк

Во время церемонии вручения премии «Эмми» популярный артист Дэниел Рэдклифф появился на ковровой дорожке вместе со своей девушкой и по совместительству актрисой Эрин Дарк. Партнеры впервые с начала 2024 года совместно посетили публичное мероприятие.

В ночь с 15 на 16 января в Лос-Анджелесе прошла церемония вручения премии «Эмми» в театре Peacock. Звезда «Гарри Поттера» Дэниел Рэдклифф был номинирован за главную роль в биографическом комедийном фильме режиссера Эрика Аппеля «Странный: История Эла Янковича».

На ковровой дорожке возлюбленные позировали в обнимку. Для выхода в свет актер выбрал стильный темно-бордовый костюм с белоснежной рубашкой, подчеркнув образ черной бабочкой. Тем временем Эрин Дарк появилась перед фотографами в полупрозрачном фиолетовом платье из органзы, украшенное цветочным кружевом.