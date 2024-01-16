Элтон Джон получил статус EGOT на премии «Эмми» в 2024 году
Британский певец Элтон Джон стал обладателем титула EGOT на церемонии вручения премии «Эмми» в 2024 году.
Популярный исполнитель один из немногих звезд, кому удалось получить все четыре основные награды в области развлекательного искусства США: Emmy, Grammy, Oscar и Tony.
«Для меня большая честь быть признанным телевизионной Академией», — сказал в официальном заявлении Элтон Джон.
Селебрити победил в специальной категории «Выдающееся эстрадное шоу» за свой прощальный тур Farewell Yellow Brick Road, став 19-м лауреатом статуса EGOT, сообщает Daily Mail.
Несмотря на успех, знаменитый 76-летний музыкант не смог лично принять награду. Вместо него статуэтку получал канадский кинорежиссер Дэвид Ферниш. Артист отсутствовал на «Эмми» из-за недавней операции на колене.