Элтон Джон получил статус EGOT

Британский певец Элтон Джон стал обладателем титула EGOT на церемонии вручения премии «Эмми» в 2024 году.

Популярный исполнитель один из немногих звезд, кому удалось получить все четыре основные награды в области развлекательного искусства США: Emmy, Grammy, Oscar и Tony.

«Для меня большая честь быть признанным телевизионной Академией», — сказал в официальном заявлении Элтон Джон.

Селебрити победил в специальной категории «Выдающееся эстрадное шоу» за свой прощальный тур Farewell Yellow Brick Road, став 19-м лауреатом статуса EGOT, сообщает Daily Mail.