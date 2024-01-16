Звезда сериала "Пацаны" Эрин Мориарти удивила поклонников новым лицом

29-летняя американская актриса Эрин Мориарти весьма озадачила поклонников новыми селфи в социальных сетях. Звезда сериала "Пацаны" предстала перед фанатами с новым лицом, причем, как считают многие поклонники творчества актрисы, эксперимент с внешностью оказался неудачным.

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Пользователи соцсетей отмечают, что без вмешательства пластических хирургов девушка выглядела намного симпатичнее.

Осенью 2022 года Мориарти уже оказывалась в аналогичной ситуации, она опубликовала селфи, где ее было не узнать. Фанаты стали подозревать, что актриса воспользовалась услугами пластических хирургов, причем операция прошла неудачно.

Кадр из сериала

Сама Мориарти тогда на критику очень обиделась.