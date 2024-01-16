Режиссер Дружинина: у Меньшикова не было времени на съемки в моих фильмах

Режиссер Светлана Дружинина в разговоре с порталом PROZvezd призналась, что у актера Олега Меньшикова не хватило времени на съемки в ее фильме про гардемаринов.

«Я хотела его снимать. Но он поступил в «Театр Красной Армии», его после учебы туда сразу взяли и нагрузили огромным количеством работ. И он просто физически не мог у нас присутствовать. Потому что по договору нужно было обязательно получить разряд конно-спортивный в Алабино», — рассказала Дружинина.

К тому же, отметила она, актеры постоянно практиковали бой на шпагах, чтобы снимать реалистичные сцены сражений. Более того, артистам приходилось учить наизусть все песни из фильма, так как им нужно было качественно отыгрывать пение под фонограмму. При этом Дружинина подчеркнула, что Меньшиков сам хотел сниматься в «Гардемаринах» и даже отлично прошел пробы.