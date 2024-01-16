Выяснилось, как режиссер спасла актера Сергея Жигунова от службы в Афганистане

"Он никуда не хотел идти - ни в какую армию. Пусть не врет. Он прятался от призыва. Мне сказали, мол, вот такой вариант – его забирают, что делать? Говорю: спасаем его и нас. И я ходила и просила за него министра обороны туда, на Фрунзенскую", - рассказала Дружинина.