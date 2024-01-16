Выяснилось, как режиссер спасла актера Сергея Жигунова от службы в Афганистане

Режиссер Дружинина заявила, что спасла Жигунова от службы в Афганистане
Режиссер Светлана Дружинина в интервью PROZvezd вспомнила, как просила за актера Сергея Жигунова, чтобы того не отправили служить в Афганистан.
"Он никуда не хотел идти - ни в какую армию. Пусть не врет. Он прятался от призыва. Мне сказали, мол, вот такой вариант – его забирают, что делать? Говорю: спасаем его и нас. И я ходила и просила за него министра обороны туда, на Фрунзенскую", - рассказала Дружинина.
По словам артистки, она убеждала ответственных лиц, что Жигунова следует отправить в конный полк в Алабино, где артист смог бы заодно подготовиться к съемкам фильма про гардемаринов. При этом Жигунова могли рано утром забирать на работу - на съемки.
"Я лично его спасла от Афгана. А его должны были забрать именно туда. Мне сказали: "Ему был уготован Афган. Вот посмотрите, его посылали в Афган". А я добилась, чтобы он стал служить в Алабино и снимался в гардемаринах", - похвасталась Дружинина.