Звезда "Зачарованных" Шеннен Доэрти спланировала свои похороны
Американская актриса Шеннен Доэрти, известная многим по сериалу «Зачарованные», рассказала о деталях собственной похоронной процессии.
Селебрити уже подготовила список тех, чье присутствие на церемонии ее бы разочаровало, пишет издание VOICE.
«Есть много людей, которые там появятся, но я не хочу их там видеть. Не хочу, чтобы они там были, потому что причины их прихода далеко не самые лучшие. Мне бы не хотелось, чтобы люди плакали или перешептывались между собой: "Слава Богу, эта наконец-то мертва!"», — поделилась в подкасте Шеннен Доэрти.
По мнению звезды, многие коллеги ее недолюбливают, но ради приличия скорее всего посетят похороны. Для артистки такой подход к кончине кажется лицемерным, поэтому она не желает «наблюдать» среди родных недоброжелателей. Каких-то конкретных имен женщина предпочла не раскрывать.
Некогда популярная селебрити с 2015 года борется с раком груди, который дал метастазы на кости. В 2020 году Доэрти диагностировали 4 стадию. Несмотря на оптимистичный настрой, 52-летняя актриса постепенно готовится к похоронам. Она планирует себя кремировать, после чего часть собственного праха развеять, а другую — смешать с прахом отца и любимой собаки.