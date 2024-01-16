Звезда "Зачарованных" Шеннен Доэрти спланировала свои похороны

«Есть много людей, которые там появятся, но я не хочу их там видеть. Не хочу, чтобы они там были, потому что причины их прихода далеко не самые лучшие. Мне бы не хотелось, чтобы люди плакали или перешептывались между собой: "Слава Богу, эта наконец-то мертва!"», — поделилась в подкасте Шеннен Доэрти.