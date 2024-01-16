$87.65-0.0395.60-0.47
Войти в почту

Звезда "Зачарованных" Шеннен Доэрти спланировала свои похороны

Американская актриса Шеннен Доэрти, известная многим по сериалу «Зачарованные», рассказала о деталях собственной похоронной процессии.

Звезда "Зачарованных" Шеннен Доэрти спланировала свои похороны
© globallookpress.com

Селебрити уже подготовила список тех, чье присутствие на церемонии ее бы разочаровало, пишет издание VOICE.

«Есть много людей, которые там появятся, но я не хочу их там видеть. Не хочу, чтобы они там были, потому что причины их прихода далеко не самые лучшие. Мне бы не хотелось, чтобы люди плакали или перешептывались между собой: "Слава Богу, эта наконец-то мертва!"», — поделилась в подкасте Шеннен Доэрти.

По мнению звезды, многие коллеги ее недолюбливают, но ради приличия скорее всего посетят похороны. Для артистки такой подход к кончине кажется лицемерным, поэтому она не желает «наблюдать» среди родных недоброжелателей. Каких-то конкретных имен женщина предпочла не раскрывать.

Некогда популярная селебрити с 2015 года борется с раком груди, который дал метастазы на кости. В 2020 году Доэрти диагностировали 4 стадию. Несмотря на оптимистичный настрой, 52-летняя актриса постепенно готовится к похоронам. Она планирует себя кремировать, после чего часть собственного праха развеять, а другую — смешать с прахом отца и любимой собаки.

Главное из мира кино
Больше новостей
Рамблер: главные новости