Необъятная фильмография Джима Керри: 6 самых интересных ролей актера

17 января отмечает свой 62-й день рождения один из самых популярных актеров и всеобщий любимчик Джим Керри. Хотя в фильмографии Керри небольшое количество фильмов, многие из них стали народными хитами. Ко дню рождению актера мы вместе с онлайн-кинотеатром KION вспоминаем лучшие роли звезды.

© Кадр из фильма "Маска"

«Маска» (1994, реж. Чак Рассел)

В «Маске» Джим Керри показывает, что он — мастер физической комедии. Актер сыграл неудачника Стэнли Ипкиса, волей судьбы нашедшего древний артефакт, маску, наделяющую обладателя сверхспособностями. Так Стэнли превращается в дерзкого ловеласа, способного дать отпор даже самым опасным преступникам города.

«Шоу Трумана» (1998, реж. Питер Уир)

Мировая классика, критикующая практики реалити-ТВ. Труман Бёрбанк живет в типичном американском городе, у него есть красавица-жена Мэрил (Лора Линни), он работает страховым агентом и мечтает поехать за границу. В один момент Труман осознает, что существует внутри телешоу, и он его главный герой.

«Мажестик» (2001, реж. Фрэнк Дарабонт)

В расцвет карьеры актер попробовал себя и в драматическом амплуа, получилось удачно. 1950-е, период маккартизма, успешного голливудского сценариста Питера Эпплтона обвинили в работе на коммунистов. Мужчина от отчаяния настолько сильно напивается, что по дороге из бара домой на машине сбивает ограждения на мосте и падает в реку. Чудом живого Питера выносит на береге неподалеку от небольшого американского городка, жители которого узнают в нем местного героя войны.

«Вечное сияние чистого разума» (2004, реж. Мишель Гондри)

Хотя Джим Керри известен прежде всего комедийными ролями, но в шедевре Гондри он доказал, что его талант ничем не ограничен. Одинокий мужчина Джоэл во время прогулки по зимнему пляжу встречает девушку Клементину, оба чувствуют, что они будто знакомы. Оказывается, Клементина и Джоэл когда-то встречались, но стерли воспоминания друг о друге.

«Пингвины мистера Поппера» (2011, реж. Марк Уотерс)

У Тома Поппера ужасный характер и успешная карьера, а семья терпит его только из-за денег. В один день Том получает странную посылку с живыми пингвинами и не знает, что с ними делать. Избавиться от животных совсем нелегко, богачу приходится жить вместе с ними и учиться ценить других существ.

«Тупой и еще тупее 2» (2014, реж. Питер и Бобби Фаррелли)