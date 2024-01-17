Марго Робби выбрала своего "краша" среди персонажей в кино

Во время беседы с журналом W Марго Робби, известная по «Барби» и «Волку с Уолл-стрит», поговорила про своего краша, то есть про героя, который ей сильно понравился, в кино. Её выбор стал весьма неожиданным, хотя для многих и приемлемым.