Стало известно, почему актеры сериала «Друзья» пропустили дань памяти Мэттью Перри на «Эмми-2024»

Вчерашней ночью в Лос-Анджелесе состоялась главная сериальная премия Голливуда — «Эмми». И без трогательных моментов не обошлось: на мероприятии отдали дань памяти звезде любимого всеми сериала «Друзья» Мэттью Перри, умершему осенью 2023 года.

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Такой жест и в самом деле до глубины души поразил присутствовавших на «сериальном Оскаре», однако самих «друзей», то есть остальных актеров из телепроекта, не было. Сегодня стала известна причина их отсутствия на церемонии.

Исполнительные продюсеры, как сообщает Page Six, приняли решение не приглашать Дженнифер Энистон, Лизу Кудроу, Кортни Кокс, Дэвида Швиммера и Мэта Леблана на «Эмми-2024», поскольку для них воспоминания о близком друге могли бы оказаться слишком ранящими. Смерть Перри настолько их потрясла, что продюсеры не решились вновь погружать их в атмосферу скорби и оплакивания Мэттью.

«Я не могу говорить за них, но мы все должны уважать то, что они были семьей. Наверное, пока слишком рано», — поделилась одна из исполнительных продюсеров Джесси Коллинз.