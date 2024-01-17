Актриса Питиримова заявила, что ее муж Кологривый уже добился актерской славы
Жена Никиты Кологривого, актриса Александрина Питиримова в беседе с изданием "СтарХит" вступилась за супруга на фоне критики со стороны общественности и других звезд.
"Никита — машина, трудяга! Поверьте, не знаю ни одного человека, который бы столько работал. По поводу критики или уважения, это лишь чье-то мнение, фантазия, мысли. Знаю одно: он добился того, к чему шел, и сейчас для него это важно, и пусть будет так", - отметила Питиримова.
Она выразила мнение, что Кологривый уже добился актерской славы, поэтому слова посторонних особой роли не играют. Артистка пожелала каждому, кто столкнется с популярностью, "остаться человеком".
В начале января Никита Кологривый раскритиковал актеров без образования, в том числе Сашу Бортич. Затем артист высмеял актерский талант Данилы Козловского, назвав его "лжеартистом". Также актер раскритиковал коллег по сериалу "Слово пацана", отметив, что они не выкладывались на 100%.
Спустя некоторое время Бортич ответила Кологривому, а в адрес артиста стали сыпаться упреки и предположения, что актер страдает звездной болезнью. В частности, блогер Отар Кушанашвили считает, что исполнителя роли Кащея в сериале "Слово пацана" перехвалили сверх всякой меры.