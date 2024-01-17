Актриса Питиримова заявила, что ее муж Кологривый уже добился актерской славы

"Никита — машина, трудяга! Поверьте, не знаю ни одного человека, который бы столько работал. По поводу критики или уважения, это лишь чье-то мнение, фантазия, мысли. Знаю одно: он добился того, к чему шел, и сейчас для него это важно, и пусть будет так", - отметила Питиримова.