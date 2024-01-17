Продюсер Дмитрий Ланской: Нагиеву было сложно поладить с шоураннерами "Физрука"

"Дмитрий — очень большой артист, очень непростой во взаимоотношениях с продюсерами, графиком и прочими вещами. Я думаю, что на первых двух сезонах были такие войны… На третьем и четвертом уже было поспокойнее. Но мне кажется, что в какой-то момент Дмитрий сам потерял к этому интерес", - предположил Ланской.