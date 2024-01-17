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Гоблины на "Эмми-2024": дрэг-принцесса Поппи пришла в образе чудовища

Звезда сериала «Королевские гонки РуПола» появилась на церемонии вручения премии «Эмми» в костюме зеленого гоблина. Дрэг-квин с псевдонимом «принцесса Поппи» пришла на ковровую дорожку в составе участников 15 сезона американского конкурсного реалити-шоу.

Гоблины на "Эмми-2024": дрэг-принцесса Поппи пришла в образе чудовища
© Соцсети

Официальный аккаунт «Королевские гонки РуПола» в Твиттере (ныне X) подтвердил, что его звезды присутствовали на юбилейной 75-й международной телевизионной премии, которая проходила на территории концертно-театрального пространства Лос-Анджелеса Peacock Theater.

В социальных сетях поклонники реалити-шоу разделились на два лагеря. Одни пользователи сочли выход принцессы Поппи смешным, а другие напротив сказали, что появление в таком страшном образе — неуважение к организаторам «Эмми».

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