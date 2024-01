Звезда «Гладиатора 2» Пол Мескаль: боюсь, что фильм принесет мне большую известность

Номинант на премию «Оскар», звезда фильма «Солнце моё» и сериала «Нормальные люди», Пол Мескаль рассказал о последствиях своей теоретической знаменитости после премьеры «Гладиатора 2». Актёр исполнит главную роль в грядущем историческом эпике Ридли Скотта — вместе с ним в проекте сыграют Дэнзел Вашингтон («Гнев») и Педро Паскаль (The Last of Us).