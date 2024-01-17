$87.65-0.0395.60-0.47
Войти в почту

Звезда «Гладиатора 2» Пол Мескаль: боюсь, что фильм принесет мне большую известность

Номинант на премию «Оскар», звезда фильма «Солнце моё» и сериала «Нормальные люди», Пол Мескаль рассказал о последствиях своей теоретической знаменитости после премьеры «Гладиатора 2». Актёр исполнит главную роль в грядущем историческом эпике Ридли Скотта — вместе с ним в проекте сыграют Дэнзел Вашингтон («Гнев») и Педро Паскаль (The Last of Us).

Звезда «Гладиатора 2» Пол Мескаль: боюсь, что фильм принесет мне большую известность
© Чемпионат.com

Оригинальный «Гладиатор» превратил Рассела Кроу в большую звезду Голливуда, поэтому Мескаль опасается, что с ним может произойти та же ситуация.

Я не знаю, в чём будет разница, если я стану известен благодаря «Гладиатору 2». Может быть, я слишком наивен? Меня чаще будут узнавать люди на улице? Если так и будет, то я впаду в глубокую депрессию и очень надеюсь, что это неправда. Если фильм таким образом повлияет на мою жизнь, я окажусь в плохом положении. Мне придется двигаться дальше и никчёмно сыграть в другом фильме, который никто не захочет смотреть.

Премьера «Гладиатора 2» ожидается 22 ноября 2024 года. События сиквела развернутся спустя 25 лет после сюжета оригинального фильма.

Актеры
Гладиатор
Оскар
Гнев
Скотт Ридли
Рассел Кроу
Педро Паскаль
1
Главное из мира кино
Больше новостей
Чемпионат.com: главные новости