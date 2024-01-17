Звезда «Гладиатора 2» Пол Мескаль: боюсь, что фильм принесет мне большую известность

Я не знаю, в чём будет разница, если я стану известен благодаря «Гладиатору 2». Может быть, я слишком наивен? Меня чаще будут узнавать люди на улице? Если так и будет, то я впаду в глубокую депрессию и очень надеюсь, что это неправда. Если фильм таким образом повлияет на мою жизнь, я окажусь в плохом положении. Мне придется двигаться дальше и никчёмно сыграть в другом фильме, который никто не захочет смотреть.