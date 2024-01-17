Раскрыта причина отсутствия актеров «Друзей» на церемонии в память о Перри

Актеры сериала «Друзья» отсутствовали на 75-й церемонии вручения премии «Эмми», на которой почтили память их коллеги Мэттью Перри, потому что они не получили приглашения. Об этом пишет The Hollywood Reporter со ссылкой на слова исполнительных продюсеров.

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По словам собеседников издания, было принято решение не приглашать Дженнифер Энистон, Кортни Кокс, Лизу Кудроу, Мэтта Леблана и Дэвида Швиммера из-за того, что они тяжело переживают утрату. Отмечается, что возможность приглашения каста шоу рассматривалась, однако позже организаторы решили отказаться от этой идеи, учитывая их тесные связи с Перри.

Ранее в окружении Мэттью Перри рассказали о его агрессивном поведении по отношению к женщинам.