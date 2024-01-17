Марго Робби возьмет перерыв в работе

Марго Робби решила поставить актёрскую карьеру на паузу после успешного исполнения главной роли в фильме Греты Гервиг «Барби». Картина имела феноменальный успех, собрав более $1 миллиарда всего лишь за несколько недель проката. И это, не считая рекорда самой кассовой киноленты, снятой женщиной.

© Кадр из фильма "Барби"

Необычайной притягательности для зрителей способствовала и масштабная маркетинговая кампания, предварявшая и продолжавшаяся после релиза. «Барбикор» был везде – в рекламе, на постерах и в коллекциях товаров. А сейчас Марго утверждает, что «наверное, всех уже тошнит от меня на экране», и думает «на некоторое время исчезнуть» из поля зрения широкой публики.

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В беседе с Deadline она сообщила, что в ближайшее время не появится перед камерой, объяснив: «Это самый долгий период, когда я не снималась, поскольку мы завершили «Барби» в октябре 2022-го. К этому моменту я уже больше года не работаю актрисой. И за исключением Covid, это первый раз, когда такое произошло. Каждый спрашивает: «Ты взяла перерыв?». А я: «Вы же знаете, я – продюсер, верно? У нас не бывает перерыва».

Затем звезда «Волк с Уолл-стрит» добавила: «Честно сказать, если бы я сделала вскоре ещё один фильм, люди бы говорили: «Снова она? Мы, итак, всё лето провели с ней. Мы сыты по горло». Не знаю, что я буду делать дальше, но надеюсь, что это будет немного позже».

Марго не хочет полностью покидать кинобизнес. Она может похвастаться неплохими достижениями своей продюсерской компании LuckyChap Entertainment, стоявшей за производством нашумевшего «Солтберна» (2023). В 2020-м Робби также занималась продюсированием первого фильма Эмиральд Феннел «Девушка, подающая надежды».