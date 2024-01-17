Актриса Саша Бортич выложила неудачный снимок

Актриса Саша Бортич показала фанатам свою неудачную фотографию. Звезда выложила в Instagram снимок, который был сделан во время ее репетиции в Театре Наций.

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29-летняя Саша Бортич предстала в кадре в черном платье, поверх которого надела серую толстовку на молнии и с капюшоном. Актриса дополнила повседневный образ серебристыми серьгами в форме крестов. Артистка распустила волосы и отказалась от косметики, показав, как выглядит ее лицо без макияжа.

"Начались репетиции. На наших лицах максимальное вдохновение", — иронично написала Саша Бортич.

В мае 2023 года актриса Саша Бортич объявила в социальных сетях о расставании с супругом, бизнесменом Евгением Савельевым. Знаменитость сообщила, что уже некоторое время не состоит в отношениях с предпринимателем.