Актриса Николь Кидман скрывала свой рост из-за режиссеров

«Мне говорили: «У тебя не будет карьеры. Ты слишком высокая». Теперь я слышу: «Ты намного выше, чем я думал». Или мужчины спорят о том, насколько высокими должны быть мои каблуки. Всякий раз, когда я выхожу на красную дорожку, мне присылают туфли на очень высокой платформе. Я такая: «Я буду самым высоким человеком — жирафом!» — рассказала Кидман.

Николь Кидман замужем за музыкантом Китом Урбаном. Пара поженилась 25 июня 2006 года в часовне кардинала Черретти на территории колледжа Святого Патрика в Сиднее. Свадьба прошла в окружении родственников и близких друзей пары, среди которых были такие звезды, как Хью Джекман и его жена Деборра-Ли Фернесс, а также Наоми Уоттс и режиссер Баз Лурманн. Двое приемных детей Николь, 30-летняя Изабелла и 28-летний Коннор, которых она делит с бывшим мужем Томом Крузом, выступали на церемонии в качестве подружки невесты и шафера. Через два года после свадьбы у Николь и Кита родилась дочь Сандэй Роуз, а еще через два — вторая дочь, Фэйт Маргарет.