Антироссийская позиция, переезд в Англию: что стало с Пуговкой из «Папиных дочек»

Актриса Екатерина Старшова прославилась еще будучи еще совсем малышкой. Роль Пуговки в сериале «Папины дочки» принесла юной девочке статус звезды. Тогда глядя на успех в кинокарьере Кати, многие предрекали ей большое будущее в кино. Но став старше, она выбрала свой путь.

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Ситком в котором Катя играла с шести лет, имел на российском телевидении огромную популярность. Однако, в 2013-м продюсеры сообщили о закрытии проекта.

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Но в 2022-м создатели сериала обрадовали поклонников новостью, что готовят к выпуску новый сезон «Папиных дочек».

Тогда писали, что проект вернется на экраны, но в обновленном составе. Например, говорилось, что звездочка этого сериала — Пуговка, отказалась принимать участие в продолжении.

Исполнительница этой роли — Старшова комментируя свое решение рассказала, что вместо творческой профессии выбрала получение медицинского образования.

К тому же Катя выбрала для обучения не Россию, а Европу. А как известно, подобное решение далеко не всеми россиянами приветствуется, особенно в настоящее время и с нынешними событиями.

В 2022-м она покинула Москву, а напоследок добавила, что уехала на ПМЖ в Англию и на Родину возвращаться не планирует.

К тому же, младшая из «дочек» занявшая антироссийскую позицию, выступила против действий своей страны.

После февраля 2022-го, актриса вступила в ряды «черных квадратов», разместив у себя пост с поддержкой украинского народа.

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Но негативные высказывания 22-летней артистки, судя по всему остались «как бы незамеченными», ведь продюсеры несмотря на ее позицию, все равно пригласили Старшову в российский телепроект.

Видимо команда сочла приемлемым ее участие в «Папиных дочках», ведь героиню Екатерины невзирая на ее позицию ввели в сюжет и ради съемок она прилетала в Москву, так как проживает в Великобритании.